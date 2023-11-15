ЗСУ завдали потужного удару по російській ППО і суттєво її послабили, — військовий експерт

Попри те, що Росія виробляє різні засоби ППО, їх їй бракує, тому ці засоби почали перекидати на фронт із Зауралля.

Сили оборони України завдають потужних ударів по російських системах протиповітряної оборони і доволі істотно її послабили. Зокрема, після знищення комплексу С-400 в Оленівці в Криму. Про це в ефірі 24 каналу заявив генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

"Безумовно, Росія має нижчий потенціал, оскільки є ураження з боку Сил оборони України. Це дає можливості на прикладі тієї ж Оленівки впевнено використовувати наші засоби, тому що росіяни їх не виявляють або виявляють запізно", — констатував Романенко.

Він додав, що у Криму завдяки ударам Сил оборони у росіян поменшало систем ППО і почастішали удари по військових об'єктах.

"Ми бачимо, що саме по військових об'єктах Криму відбуваються наші удари, які дуже суттєво порушують систему управління військ, чорноморського флоту як структури, а також знижують потенціал", – зазначив Романенко.

Попри те, що Росія виробляє різні засоби ППО, їх бракує, тому ці засоби почали перекидати на фронт із Зауралля.

Нагадаємо, що у Скадовську російська ППО не змогла перехопити українську ракету, через що стався приліт по базі окупантів.

Раніше повідомлялося, що в РФ визнали, що ракета 40Н6 для ЗРК С-400 неефективна проти балістичних ракет.