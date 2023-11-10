У РФ визнали, що ракета 40Н6 для ЗРК С-400 неефективна проти балістичних ракет

Російська зенітна ракета намагається збивати балістичну ракету хмарою уламків, але такий спосіб є дуже неефективним, в чому переконались у США з Patriot PAC-2.

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У РФ визнали, що ракета 40Н6 для зенітно-ракетного комплексу С-400 не здатна ефективно перехоплювати балістичні ракети. Про це повідомляє "Известия".

Російський військовий експерт Віктор Літовкін заявив, що С-400 може збивати балістичні ракети. Для цього вона "бʼє в голову цілі". Ураження відбувається дробом шляхом їхньої кількості. Таким чином має руйнуватись боєголовка ракети. Радіус дії ракети різко скорочується до 15 км з 380 при перехопленні інших аеродинамічних цілей.

У Defense Express звертають увагу, що якщо дійсно мова йде про відсутність кінетичного підриву балістичної цілі, то ефективність ураження дробом буде дуже низькою. Різниця полягає в тому, що тільки фізично врізавшись в ціль можна гарантувати її знешкодження. В інших випадках ракета може продовжити курс, бо зазвичай перехоплення відбувається вже в другій половині польоту ракети.

Аналітики наводять приклад з американським ПРО Patriot PAC 2. Тоді комплекс спеціально адаптовували для ураження балістичних цілей. Для цього ракета отримала важчу дріб з вагою у 45 грамів. В ході війни в Перській затоці у 1991 році було заявлено про збиття 41 з 42 запущених ракет типу "Ельбрус", які були в Іраку під назвою Scud. Попри те, що спочатку було заявлено про 97% результат, згодом оцінки знизили до 55%. В ході розслідування Конгресу виявилось, що показник ефективності був взагалі 9%.

Через це у США ініціювали створення зенітної ракети CRI, а потім MSE. Вони вже використовували кінетичний принцип перехоплення буквально врізаючись в ціль.

Нагадаємо, 7 листопада аналітики писали, що ЗРК С-400 не врятував російський корабель "Аскольд", який знаходився на заводі в Керчі.

ЗМІ писали, чи є в Україні протидія для російських ракет 40Н6 для С-400.