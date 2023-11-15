Підпалили "конкуренти": в РФ згорів цех з виробництва безпілотників, — соцмережі

Джерела з місця повідомляють, що згоріли понад сотня готових дронів-камікадзе, а до пожежі нібито чули звук, схожий на безпілотник.

У Курганинську Краснодарського краю в РФ вщент вигорів цех з виробництва FPV-дронів, розташований поблизу військової частини. Про це пише російський анонімний телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

Як інформує паблік, спочатку ЗМІ заявили про пожежу у військовій частині, але потім з'ясувалося, що пожежа спалахнула за межами частини. Джерела з місця повідомляють, що повністю вигорів цех, де робили дрони-камікадзе для ЗС РФ, а до пожежі нібито чули звук, схожий на безпілотник.

"Внаслідок пожежі згоріло понад сотню готових дронів. У будівлі була сигналізація. На щастя, ніхто із персоналу не постраждав. При цьому силовики розслідують НП за статтею диверсія", — йдеться в повідомленні.

Зараз силовики розглядають дві основні версії пожежі в цеху — роботу українських диверсантів, підпал цеху місцевими жителями, які виступають проти війни. Втім, є і третя версія – мовляв, підпалили "конкуренти".

Нагадаємо, що у РФ невідомив безпілотник знову атакував "Тамбовський пороховий завод". Він впав на територію заводу і спалахнув. Є пошкодження будівель.

Раніше повідомлялося, що Головне управління розвідки Міноборони України причетне до атаки на заводи в Московській та Тамбовській областях РФ.