Допомога критично важлива: у Зеленського назвали Іран, Росію та КНДР "віссю зла"

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, Україна націлена на перехід до незалежного виробництва найбільш затребуваних продуктів військового призначення, а продовження допомоги Києву повністю відповідає інтересам США.

Україна зараз протистоїть новій "осі зла", до якої входять Росія, Іран і Північна Корея. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram за підсумками візиту до США.

Єрмак повідомив, що він провів серію зустрічей із представниками обох палат Конгресу в Сполучених Штатах, а також спілкувався з членами українського кокусу в Палаті представників і Сенаті.

"Висловив подяку обом палатам Конгресу Сполучених Штатів, обом партіям і всьому американському народові за потужну підтримку та безпрецедентні обсяги допомоги нашій державі в боротьбі з російською агресією. Ми дуже цінуємо єдність обох партій США в підтримці України. І ми розраховуємо на її збереження", — сказав він.

Також український чиновник акцентував увагу на нагальній необхідності розгляду бюджетного запиту адміністрації президента США Джо Байдена щодо виділення додаткових коштів на підтримку України.

Єрмак підкреслив, що Україна націлена на перехід до незалежного виробництва найбільш затребуваних продуктів військового призначення.

"Наразі Україна протистоїть новій осі зла у складі Росії, Ірану та Північної Кореї, тому продовження допомоги нашій державі не лише критично важливе для України, а й повністю відповідає національним інтересам США", — зазначив він.

Також Єрмак розповів про нагальні потреби Сил оборони України, зокрема:

у далекобійних системах,

артилерії,

боєприпасах,

танках

та іншій бронетехніці.

"Закликав ухвалити відповідне законодавство для продовження допомоги Україні з боку Сполучених Штатів", — розповів Єрмак.

Керівник Офісу Президента зазначив, що напередодні зими прогнозується посилення ракетної загрози з боку Росії, тому Україна висловлює нагальну потребу в посиленні системи протиповітряного захисту.

Що відомо про візит Андрія Єрмака до США

12 листопада глава Офісу президента Андрій Єрмак прибув з офіційним візитом до США.

Нагадаємо, що, за словами Андрія Єрмака, Україна має план досягнення перемоги у війні з РФ, але наразі ЗСУ потребують посилення в озброєнні, запровадження нових систем ППО для захисту від повітряних атак з боку окупантів. Також важливим є і застосування додаткових санкцій щодо Росії.

Фокус також писав, що, за словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, між президентом України Володимиром Зеленським та Головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним триває постійний діалог щодо дій під час війни з Росією. Позиція у них єдина.