"Уже не існує": ЗС РФ перетворюють Авдіївку на Мар'їнку, — Барабаш (відео)

За словами очільника військової адміністрації, росіяни завдають ударів по укриттях, місцях скупчення людей, лікарнях і волонтерських центрах. Із Авдіївки почали виїжджати люди, які раніше не хотіли цього робити за будь-яких обставин.

Збройні сили Російської Федерації знищують Авдіївку Донецької області, поступово перетворюючи її на Мар'їнку. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі "Суспільного".

"Авдіївка поступово перетворюється на Маріїнку, якої вже не існує", — сказав Віталій Барабаш.

Він зазначив, що в районі Авдіївки як було гаряче, так і залишається. За словами Барабаша, ця ніч була більш-менш спокійна, проте з поодинокими прильотами. Натомість удень відбулося понад 30 масованих обстрілів, також ворог завдавав удари авіабомбами по центральній частині міста.

Барабаш наголосив, що російські окупанти б'ють по укриттях людей, їхніх місцях скупчення, лікарнях, волонтерських пунктах тощо. Зокрема, ворог фіксує дим із буржуйок, записує координати й завдає ударів за допомогою керованих бомб.

"Просто йде знищення місцевого населення", — заявив Віталій Барабаш.

Він додав, що в місті не залишилося нічого вцілілого, у таких умовах складно жити місцевому населенню, тому з Авдіївки почали виїжджати люди, які раніше не хотіли цього робити за будь-яких обставин. Ідеться навіть про тих, хто, можливо, чекав приходу "російського світу", адже вони побачили, що воно того не вартує. У результаті за минулий тиждень виїхали 94 людини, наразі в Авдіївці залишилася 1461 людина.

Нагадаємо, 15 листопада військові експерти Руслан Ярмолюк і Олександр Мусієнко розповіли, що ворог тисне на Авдіївському напрямку за допомогою використання штурмової авіації. Зокрема, удари завдають штурмовики Су-25, вертольоти Ка-52 та Мі-8, авіація прикриває штурмову піхоту.

Того ж дня речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що російські військові намагалися прорватися в районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки й Андріївки, проте ЗСУ втримали оборону та відбили 12 атак ворога. Біля Авдіївки ЗС РФ активізували авіацію, проте українські військові відбили 17 ворожих атак.