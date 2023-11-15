Захист від Китаю: США побудували базу морської піхоти на японському острові Окінава

Американський прибережний полк має близько 2000 бійців, які готові миттєво реагувати на загрози.

Сполучені Штати відкрили прибережний полк на японському острові Окінава, щоб зміцнити оборону Японії на тлі посилення Китаю. Про це повідомляє Kyodo News.

На острові Окінава вже були американські морпіхи, однак 12 полк реорганізували у 12-й прибережний полк. Окінава розташована на першому острівному ланцюгу від південно-західного японського ланцюга островів Нансей, до якого входять низка островів. В тому числі острови Сенкаку, на які також претендує Китай та Тайвань.

Прибережний полк складається з близько 2000 бійців. Це вже другий такий підрозділ в армії США. Перший знаходиться на Гаваях, а ще один зʼявиться в іншому місці до 2027 року.

"Ми пишаємося тим, що перебуваємо тут, на Першому острівному ланцюгу, і що ми готові реагувати на непередбачувані ситуації будь-де і будь-коли", — заяви полковник Пітер Елтрінгем, командир новосформованого полку.

На урочистій церемонії відкриття були присутні близько 200 осіб, в тому числі начальник штабу Сухопутних Сил самооборони Японії Ясунорі Морісіта. Зазначається, що перемовини між Токіо та Вашингтоном відбувались у форматі "два плюс два": міністри оборони та закордонних справ обидвох країн.

Нагадаємо, 12 листопада Японія провела навчання з евакуації острова поблизу Тайваню на випадок вторгнення Китаю.

6 листопада ВМС Японії розмітили велике замовлення на фрегати класу Shingata.