"Політичне завдання": експерт розповів, чому ЗС РФ залишають від міст лише руїни (відео)

За словами військового оглядача Дениса Поповича, здебільшого противник намагається зруйнувати населені пункти ще до їх захоплення. Це ускладнює роботу ЗСУ і вони змушені залишати позиції.

Російські окупанти продовжують активні бойові дії і в спробах взяти під свій контроль той чи інший населений пункт повністю його руйнують. Про це розповів військовий оглядач Денис Попович в ефірі телеканалу Freedom 15 листопада.

За його словами, це одна з тактик противника. Він стирає з лиця землі міста і села ще до окупації, щоб не дати українським захисникам за щось зачепитися.

"Мар'їнка, Бахмут, Авдіївка — це населені пункти, які росіяни стирають з лиця землі. Ще можна й інші навести, не тільки ці три, що були повністю зруйновані артилерією РФ. У міській забудові зручніше і легше тримати оборону. Можна знаходити місця, де встановлювати кулеметні точки, знищувати броньовану техніку, піхоту. Тому противник для того, щоб не вплутуватися у вуличні бої, просто знищує місто", — заявив Денис Попович.

У результаті залишаються руїни і гори щебеню, що допомогло ЗС РФ взяти під свій контроль Бахмут. Місто було фактично знищене і українські захисники були змушені відступити.

Водночас, така тактика затратна для противника, вважає експерт. Вони використовують багато живої сили, артилерії, боєприпасів та інших важливих на війні ресурсів.

"Але нічого не буває безлімітного, нескінченного. Тому така тактика дає змогу просуватися вперед дуже повільно, з великими витратами і з малим коефіцієнтом якості, якщо можна так висловитися", — заявив Денис Попович.

Окремо військовий оглядач заявив, що ЗС РФ необхідна перемога в районі Авдіївки, щоб отримати політичні плюси, адже з військового погляду їхні дії є нелогічними з огляду на втрати.

"Є політичне завдання оточити Авдіївку для того, щоб отримати перемогу і цю перемогу конвертувати в політичні плюси. Очевидно, для того, щоб покласти це на стіл переговорів для досягнення угоди про припинення вогню, про тимчасове заморожування війни", — підсумував Денис Попович.

Нагадаємо, 14 листопада повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію в Авдіївці. За його словами, російські окупаційні сили проводять інтенсивні штурми в Донецькій області, а також на південних ділянках фронту.