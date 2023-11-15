Поза промисловою зоною: в окупованому Маріуполі війська РФ облаштовують військові бази (фото)

За словами радника мера Петра Андрющенка, на створених поза заводами військових базах російські солдати зосереджують близько 100-150 особового складу.

У тимчасово окупованому місті Маріуполь російські військові продовжують створення своїх військових баз за межами промислових зон заводів. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Вишки спостереження по периметру, бійниці в парканах, станції зв'язку та радіоелектронної боротьби. Тут накопичують БК (боєкомплект — ред.) і зосереджують близько 100-150 особового складу", — зазначив Андрющенко.

Радник також підкреслив, що це лише одна з баз, і вона не є єдиною, унікальною або найбільшою.

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Нагадаємо, 4 вересня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в Маріуполі окупанти почали ремонтувати Драмтеатр. За його словами, ворог почав заливати бетоном залишки доказів бомбардування. Окрім цього, він повідомив, що раніше ЗС РФ використовували термін "відновлення" щодо відбудови Драмтеатру, тоді як потім замінити цей термін на "оновлення".

Раніше Фокус повідомляв, що росіяни, будуючи залізницю, вірять, що ділянку "Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха" можна включити в пряме сполучення з Таганрогом і Ростовом-на-Дону.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Нові цілі для ATACMS. Навіщо Росія будує залізницю з Ростова до Криму".