У КНДР провели випробування "нового типу" твердопаливного двигуна для балістичних ракет

Випробування твердопаливного реактивного двигуна відбулося на тлі візиту російської делегації, яка має провести переговори з Пхеньяном у сфері торгівлі, економіки, науки і техніки.

Північна Корея розробила й успішно провела наземні випробування "надпотужного твердопаливного реактивного двигуна" для нової балістичної ракети середньої дальності. Зокрема випробовувалися двигуни першого і другого ступеня 11 і 14 листопада відповідно. Про це повідомило північнокорейське новинне агентство ЦТАК.

У публікації пропагандистського видання йдеться, що балістичні ракети проміжного класу мають для безпеки КНДР важливе стратегічне значення.

Оглядачі The Defence Post зазначили, що твердопаливні ракети зазвичай мають вищий рівень простоти експлуатації та безпеки порівняно з рідкопаливними. Вони не потребують заправки паливом перед запуском, що робить їх складнішими для виявлення і знищення, а також швидшими в застосуванні.

"Випробування більш технологічної твердопаливної ракети було однією з головних цілей північнокорейського лідера Кім Чен Ина в рамках кампанії з модернізації збройних сил, про яку він оголосив у своїй новорічній доповіді", — пишуть оглядачі.

Водночас випробування відбулися на тлі візиту російської делегації на чолі з міністром природних ресурсів РФ Олександром Козловим, яка відвідає Пхеньян для проведення переговорів щодо співробітництва в галузі торгівлі, економіки, науки та техніки.

Таким чином ці події свідчать про реалізацію кроків у сфері військового співробітництва Москви і Пхеньяна, у світлі саміту лідера Північної Кореї Кім Чен Ина і президента Росії Володимира Путіна, що відбувся у вересні.

Раніше повідомлялося, що на думку міністра оборони США Ллойда Остіна, Китай і Росія допомагають КНДР нарощувати свій потенціал, даючи їй змогу обходити санкції Ради Безпеки ООН. Він висловив стурбованість зростанням військового співробітництва між Росією і КНДР останнім часом.