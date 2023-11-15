Артилеристи знищили у промисловій зоні зенітний комплекс РФ часів Другої світової (відео)

Систему ППО, яку розробили у СРСР 1940-х роках, замаскувати за будівлями на одному зі зруйнованих підприємств.

На Сіверському напрямку бійці Національної гвардії знищили радянський зенітно-артилерійський комплекс. Результати роботи опублікували у пресслужбі Бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж" у Facebook.

Українські захисники виявили установку на території промислової зони. Російські окупанти сподівалися замаскувати техніку за будівлями, але їм цього зробити не вдалося.

Згодом нацгвардійці застосували артилерію. Радянський комплекс С-60 з гарматою АЗП-57 калібру 57-мм успішно ліквідували наші артилеристи. Результати цієї вибухової зустрічі чітко видно на відео.

"Винахід часів Другої світової знищений", – йдеться у дописі.

Характеристики комплексу С-60

Зенітно-артилерійський комплекс С-60 розробили у СРСР. Він використовує зенітні гармати АЗП-57 калібру 57 мм (розроблені в середині 1940-х років), широко поширений у світі. Проєктування гармати розпочали у 1944 році.

АЗП-57 комплексу С-60 виявилася першою радянською польовою зенітною гарматою, яка здійснювала наведення у дистанційному режимі. Гармати цього комплексу широко використовувалися у різних конфліктах XX століття, зокрема під час В'єтнамської війни.

У РФ комплекс перебуває на консервації, а офіцерів-командирів обслуги випускали до 2007 року. Для обслуговування АЗП-57 комплексу С-60, російські військові проходять перенавчання на інші види протиповітряного озброєння.

Нагадаємо, у червні ЗСУ знищили зенітно-артилерійський комплекс С60 на базі вантажівки "Урал". Артилерійська бригада Збройних сил України та 10-та окрема гірсько-штурмова бригада провели успішні дії на фронті та знищили техніку, яка дошкуляла піхотинцям.