ЗСУ знищили зенітно-артилерійський комплекс С60 на базі вантажівки "Урал" (відео)

Артилерійська бригада Збройних сил України та 10-та окрема гірсько-штурмова бригада провели успішні дії на фронті та знищили техніку, яка дошкуляла піхотинцям.

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Бійці 40-ої окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта та 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" ліквідували зенітно-артилерійський комплекс С60 на базі автомобіля "Урал". Про це повідомили у Telegram Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.

Транспортний засіб пересувався у зоні бойових дій та атакував позиції українських захисників. Бійці зафіксували ворожу техніку та ліквідували за допомогою артилерії.

Артилерія ЗСУ у війні з Росією

Артилерійські бригади Збройних сил України відграють вагоме значення у протистоянні російські агресії. Завдяки саме артилерії вдалося ліквідувати значну частину різної бронетехніки ворога, яку вже росіяни не зможуть відновити.

Артилеристи 26 бригади ЗСУ 4 червня провели вдалі дії та знищили гаубицю "Мста-Б". Російські загарбники вирішили організувати свої позиції для артилерійської системи серед густої рослинності, аби їх не помітили. Згодом установка все ж була успішно ліквідована підрозділом Збройних сил України. Українські захисники зафіксували пересування окупантів і відкрили вогонь.

Також підрозділи ЗСУ знищили "Урал", який окупанти заховали у лісі. Транспортний засіб ліквідували бійці 40-ої окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта спільно з підрозділами 3-ї окремої танкової Залізної бригади. Загарбники автівку ретельно заховали серед дерев. За допомогою безпілотників артилеристи отримали точні координати розташування. Згодом артилерійські підрозділи відкрили вогонь та успішно ліквідували ціль.

Нагадаємо, 12 червня ЗСУ ударним дроном знищили танк Т-80 під Куп'янськом. Робота безпілотника ударної групи "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка виявилися дуже ефективною.