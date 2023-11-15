Демобілізація 2023: чому вона досі не працює та хто може звільнитися зі служби

На думку військового експерта Владислава Селезньова, військовослужбовці, призвані в лютому-березні 2022 року, не мають чітких термінів демобілізації, а держава поки що не розробила систему більш рівномірного розподілу навантаження на військових, як це було під час АТО\ООС.

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація, які запроваджені через повномасштабне вторгнення РФ. Однак, як розповів в інтерв'ю ТСН.ua військовий експерт, ексголова пресслужби Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов, в Україні є серйозна проблема з демобілізацією осіб, які були призвані до лав Збройних сил на початку 2022 року. Фокус розібрався, яка ситуація з демобілізацією в Україні та хто може звільнитися з військової служби у 2023 році.

Демобілізація в Україні

За словами Селезньова, у перші тижні російського вторгнення до військ територіальної оборони та підрозділів Сил оборони записалися 100 тисяч українських громадян. Наразі абсолютна більшість із них виконує бойові завдання понад півтора року.

У 2014-2017 роках, під час бойових дій на Донбасі, діяла система, за якою військовослужбовці, призвані під час мобілізації, демобілізувалися після виконання певного завдання або проходження певного терміну служби. Так, військовослужбовці, призвані в першу хвилю мобілізації, демобілізувалися через 12 місяців, у другу хвилю — через 14 місяців, а в третю хвилю — через 16-18 місяців.

"Це був абсолютно справедливий розподіл навантаження: коли людина йде до лав військ і знає якісь часові проміжки, коли виконавши свою місію, може повернутися до рідних та близьких", — наголосив Селезньов.

Однак наразі в Україні такої системи немає. Військовослужбовці, призвані на початку 2022 року, не мають чітких термінів демобілізації.

"Зараз механізму, за яким можуть звільнятися, демобілізуватися ті військовослужбовці, які були призвані на початку 2022 року, немає. Скільки вони мають перебувати в лавах ЗСУ? До остаточної перемоги? Чи до моменту своєї смерті? Це питання несправедливості. Це викликає обурення і неприйняття", — підкреслив експерт.

Селезньов додав, що відсутність чіткої системи демобілізації створює серйозну проблему в українському військовому середовищі, оскільки існує природна фізична втома від участі в бойових діях.

Хто має право на звільнення з військової служби

Законопроєкт №8169 вніс великі зміни до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Основна зміна дозволяє відправляти в запас військовослужбовців, які тимчасово визнані непридатними військово-лікарською комісією (ВЛК) і підлягають дообстеженню через 6-12 місяців. Після переогляду в зазначений термін вони можуть бути повернуті на військову службу в дійсному або обмежено придатному статусі, або виключені з військової служби, якщо їхній стан підпадає під критерії хвороб, зазначені в Розкладі хвороб за ступенями захворювань.

Під час воєнного стану військовослужбовці можуть бути звільнені з таких підстав:

за станом здоров'я — на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби з подальшим переоглядом через 6-12 місяців;

через досягнення граничного віку;

у зв'язку з правочинним обвинувальним вироком суду, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

за сімейними обставинами.

Найбільше підстав для звільнення військовослужбовців пов'язано із сімейними обставинами:

у зв'язку з турботою про дитину з особливими медичними потребами до 18 років;

у разі необхідності догляду за хворим родичем або дитиною з важкими захворюваннями, визначеними медичним висновком;

у разі догляду за інвалідом або особою, яка потребує постійного догляду, якщо немає інших осіб, здатних надавати такий догляд;

у військовослужбовців-жінок, пов'язаний із вагітністю або доглядом за дитиною в певні вікові періоди;

у разі втрати близьких родичів унаслідок виконання національно-оборонних заходів, захисту від збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, деяким військовозобов'язаним громадянам потрібно самостійно з'явитися до територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки без отриманої повістки. Це потрібно зробити для уточнення даних або проходження військово-лікарської комісії.