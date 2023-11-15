Український плацдарм на Дніпрі відкриває нову лінію наступу на Крим, — The Guardian

Журналісти зазначили, що офіційному визнанню того, що ЗСУ перебувають на лівому березі Дніпра, передували тижні суперечливих повідомлень.

В адміністрації президента України вперше визнали, що Сили оборони відвоювали плацдарм на лівобережжі в Херсонській області, що потенційно відкриває нову лінію наступу на Крим. Про це пише The Guardian.

Визнанню того, що ЗСУ перебувають на лівому березі Дніпра, передували тижні суперечливих повідомлень.

За словами голови ОП Андрія Єрмака, всупереч усьому Сили оборони України закріпилися на лівому березі Дніпра. Про це він заявив, виступаючи в Інституті Гудзона у Вашингтоні (округ Колумбія). За його оцінками, пройдено вже 70% шляху, а контрнаступ ЗСУ розвивається.

Становище в Авдіївці

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський напередодні, 14 листопада, заявив, що обороні Авдіївки відводять ключове значення у військових планах Києва: важкі втрати РФ мають завадити розрахункам окупантів щодо більш масштабних дій.

"Росія втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше і масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом. Витримувати цей їхній натиск надзвичайно складно. І кожен наш воїн, який тримає позиції, кожен наш воїн, який виконує бойові завдання саме там, заслуговує на надзвичайну подяку. Справжні герої", — зазначив Зеленський.

За його словами, що більше російських сил буде знищено зараз під Авдіївкою, то гіршим для ворога буде загальний стан, загальний перебіг цієї війни.

В офіційних російських звітах про бої на сході від міста не згадується, хоча відомий російський військовий блогер Рибар заявив, що на позиціях навколо Авдіївки спостерігається деяке просування.

Бахмут розташований приблизно за 50 км від Авдіївки і за 20 км від Донецька. Представник ЗСУ Олександр Штупун заявив, що найважчі бої були на південь від Авдіївки.

За його словами, за останні три дні окупаційне угруповання військ активно застосовувало керовані авіабомби в Донецькій області, зокрема в районі Авдіївки. За добу ЗСУ відбили 18 атак.

Оскільки контрнаступ України, який триває чотири місяці, приносить певні успіхи, офіційні особи України з обережністю говорять про те, як розвиваються події на лівому березі.

Через зиму, що наближається, російські сили на окупованому лівобережжі Херсонської області намагаються облаштувати для себе логістику, повідомила в ефірі "Радіо Свобода" керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Днями два російські державні інформагентства опублікували незвичне повідомлення, в якому йшлося про те, що ЗС РФ перекидають війська на більш вигідні позиції на схід від Дніпра.

Однак через кілька хвилин цю інформацію видалили. Подібне формулювання використовувалося в повідомленнях про відступ російських військ минулого року. За словами Наталії Гуменюк, у такий спосіб противник намагався визначити готовність і спосіб реагування ЗСУ.

Нагадаємо, що, за повідомленнями порталу DeepState, РФ застосовує хімзброю і не шкодує резерви.

Також повідомлялося, що експерт спрогнозував тактику ЗС РФ під час виборів у РФ щодо районів Авдіївки та Куп'янська.