Знищений корвет "Аскольд" обійшовся РФ у 10 разів дешевше, ніж Ту-160М, — Defence Express

За інформацією аналітиків, історія з російським кораблем продемонструвала, що об'єктивно підрахувати вартість озброєння противника фактично неможливо. Усе через дії з боку Міноборони.

Знищений на території Кримського півострова корвет "Аскольд" обійшовся для Росії в 10 разів дешевше, ніж літак Ту-160М. Про це пише Defense Express 15 листопада.

Зазначається, що Міністерство оборони Російської Федерації намагалося стягнути з підприємства "Ленінградський суднобудівний завод "Пелла" 880 мільйонів рублів (9,8 млн доларів) неустойки. Вся причина в тому, що вони не змогли своєчасно відправити для російського оборонного відомства 5 кораблів. Контракт між ними було підписано ще 2015 року.

Міноборони подало позов про виплату в липні 2023 року, проте в результаті суд присудив виплатити в 60 разів меншу суму, або ж 14,7 мільйона рублів (164 тисячі доларів). Це лише 1% від загальної вартості виробу, про що почали повідомляти російські ЗМІ.

Аналітики розповіли, що не так із вартістю знищеного корвета в Криму Фото: Міноборони РФ

"Судячи з усього, для Міноборони РФ вартість кожного з ракетних корветів проекту 22800 "Каракурт" обчислюється на рівні 1,47 мільярда рублів, або ж орієнтовно 16 мільйонів доларів за поточним курсом або ж 24 мільйони доларів за курсом 2015 року", — пишуть аналітики з Defence Express.

З цього було зроблено висновки, що нещодавно знищений в окупованій Керчі ракетний корвет "Аскольд", який також належить до цього проєкту, має схожий цінник.

Зазначається, що вартість у 16 мільйонів доларів за носій "Калібрів" може виглядати низькою на тлі того, що український Forbes оцінив знищений крейсер "Москва" у 750 мільйонів доларів, але тут можна провести певне порівняння, пишуть аналітики.

Виходить, що один новий ракетний корвет проєкту 22800 "Каракурт" за кошторисом Міноборони РФ коштує в 10 разів менше, ніж літак Ту-160М.

Аналітики розповіли, що не так із вартістю знищеного корвета в Криму Фото: РБК

"Усе вищенаведене демонструє лише те, що об'єктивно порахувати вартість зброї РФ — насправді неможливо. Тим паче, що це аж ніяк не єдиний приклад, коли Міноборони РФ та інші структури на свій розсуд "жонглюють" показниками вартості того чи іншого виду озброєння", — підсумували в Defense Express.

Нагадаємо, 4 листопада українська розвідка повідомила про те, що під час ракетної атаки по окупованій Керчі вдалося вразити малий ракетний корабель, який будували на суднобудівному заводі "Залив".

7 листопада повідомлялося, що поразка російського корвета стала унікальною в історії. Російський ракетний корвет "Аскольд" хоч і залишився на плаву, але отримав критичні пошкодження дуже важливих елементів. Його доведеться відновлювати майже "з нуля".