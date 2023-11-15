"Геноцидна риторика російського режиму": РФ узаконила дискримінацію українців, — аналітик

За словами аналітика Сергія Жукова, російська окупаційна влада проводить на захоплених територіях "відвертий лінгвоцид".

У законодавчій базі Російської Федерації є "відверто дискримінаційні" норми, спрямовані проти етнічних українців. Деякі положення законів є складовими геноциду, в інших заперечується існування української нації як такої. Таку заяву зробив Сергій Жуков, аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики, під час презентації дослідження "Геноцидна риторика російського режиму". Про це повідомляє агентство УНН.

"У законодавстві російської федерації, звісно, геноцидної риторики не виявлено і бути її там не могло... Що було цікавого виявлено в російському законодавстві — це низка відверто дискримінаційних норм щодо українців. Як щодо українців на окупованих територіях, які РФ контролює і вважає частиною своєї території, так і громадян Росії українського етнічного походження", — повідомив аналітик.

За словами Сергія Жукова, у Росії заборонено членство в громадських організаціях, пов'язаних з українською діаспорою за межами України.

"У них є списки небажаних організацій, до яких внесено, наприклад, "Всесвітній конгрес українців". Тому українцем у Росії бути небажано", — зазначив аналітик.

Знищення української ідентичності

Жуков розповів, що російська окупаційна влада проводить на захоплених територіях "відвертий лінгвоцид", тобто максимально звужує використання української мови, буквально знищуючи її.

"Також варто зазначити, що російське законодавство створює правову базу для вчинення щодо українців дій, які є складовими злочину геноциду. Тобто — це примусові депортації, примусове переміщення українських дітей з однієї національної групи в іншу", — розповів Жуков.

Саме на знищення національної ідентичності спрямовані спрощені процедури усиновлення та паспортизації, а також депортація українців з окупованих територій "з гуманітарних міркувань". Для цього ухвалюються відповідні закони, видаються укази, інструкції та розпорядження.

Крім того, як зазначає Жуков, в актах про анексію українських територій у принципі не визнається існування українського народу.

"Вони його підміняють якимись фальсифікатами, такими як народ Криму, народ Запорізької області, народ Донецької області або республіки тощо", — розповів Сергій Жуков.

Нагадаємо, окупанти на ТОТ погрожують батькам відбирати дітей без паспортів РФ. За словами Руху опору, на тимчасово окупованих територіях України батьків шантажують різними способами, включно з погрозами відібрати дітей.

Раніше Фокус писав чому ООН не бачить у діях Москви геноцид. За словами аналітика Валерія Клочка, в ООН чекають рішення суду про визнання дій російських окупантів в Україні геноцидом, щоб організації було на що спертися.