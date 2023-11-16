"Ваш телефон ламають!": хакери намагаються отримати доступ до акаунтів Signal солдатів ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ наголошували, що громадянам необхідно бути пильними і не надсилати відповіді на підозрілі запити.

Російські або інші хакери намагаються отримати доступ до акаунтів українських військовослужбовців у месенджері Signal. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Багато військовослужбовців користуються сьогодні найбільш захищеним від р*зні месенджером SIGNAL. Але й тут ворог або інші зловмисники намагаються отримати доступ до вашого гаджета, персональних даних і, здавалося б, конфіденційних листувань!" — йдеться в повідомленні.

Також Повітряні сили продемонстрували приклади фішингових повідомлень, які надсилають українським користувачам.

Хакери намагаються зламати акаунти Signal Фото: Повітряні сили ЗСУ

Військові наголосили, що громадянам необхідно бути пильними і не надсилати відповіді на такі запити.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що російські хакери, ймовірно, підконтрольні Головному розвідувальному управлінню РФ, відповідальні за атаку восени 2022 року, яка призвела до відключення електромереж в Україні. Так, українські фахівці з Держспецзв'язку готуються до нових хакерських атак цієї осені та взимку, намагаючись не допустити повторення ситуації 2022 року.