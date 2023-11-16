Масштабніші операції ЗСУ: в ISW розповіли про ситуацію на лівому березі Херсонської області

Українські військові відтісняють окупантів на 3-8 кілометрів від берегової лінії. Аби зупинити просування противника, ЗС РФ застосовують важкі міни, тактику проникнення, снайперів, артилерію, РСЗВ та авіацію.

Збройні сили України проводять масштабні операції на лівому березі Херсонської області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 15 листопада.

"15 листопада українські війська продовжували масштабніші, ніж зазвичай, операції на східному (лівому) березі Херсонської області", — йдеться у повідомленні.

Російські військкори заявляли, що ЗСУ провели безуспішні атаки з центру Кринок. Крім цього, українські військові атакують біля Пойми та Піщанівки. За інформацією російських військових блогерів, ЗС РФ перешкоджали Силам оборони провести евакуацію поранених і розгорнути додатковий підрозділ на лівому березі біля Антонівського мосту. Натомість начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ відтісняють російських військових на 3-8 кілометрів від лівого берега.

"Географічний масштаб цих описаних зусиль значно більший, ніж те, що наразі показує будь-яке доступне відкрите джерело", — розповіли аналітики.

Крім цього, 15 листопада російські сили підтвердили нібито просування на території лівого берега Херсонської області, яка під контролем України. Геолокаційні кадри від 14 листопада показують, що російські військові просунулися до Кринок. За даними російських військкорів, ЗС РФ контратакували та змусили ЗСУ відійти з деяких районів на південь від Кринок біля Козачих Лагерів та біля Антонівського мосту, проте аналітики Інституту вивчення війни не можуть підтвердити ці дані.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що війська ЗС РФ, ймовірно, розробили стратегію знищення українських позицій на лівому березі через формування трьох тактичних груп. З його слів, окупанти планують використати дві групи для флангу на трасі Олешки-Нова Каховка та в районах Кринок, Корсуньки та Козачих Лагерів, тоді як третя група наступатиме на південь від Кринок та північ.

Видання The Wall Street Journal з посиланням на українських військових заявило, що росіяни застосовують важкі міни, тактику проникнення, снайперів, важку артилерію, РСЗВ та авіаудари, аби не дати просунутися ЗСУ на лівому березі.

Херсонський напрямок

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 14 листопада повідомили, що українські військові закріпилися на лівому березі Херсонської області. Крім цього, ЗСУ продовжують контрнаступ на невизначених ділянках фронту.

13 листопада депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань заявив, що окупанти не можуть протистояти українським військовим, тоді як сіра зона на лівому березі Дніпра розширюється. Через успіх ЗСУ на лівобережжі в російських пабліках та військкорах спостерігається паніка, розповів він.