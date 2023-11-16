США мають підготуватися до ядерної війни одночасно з РФ і Китаєм, — звіт

За словами аналітиків, у РФ найбільший і найрізноманітніший ядерний арсенал у світі. Москва і Пекін уже займаються розробленням зброї масового ураження, яка допоможе обійти американські системи раннього спостереження.

США і союзники мають бути готовими до протистояння одночасно з двома ядерними державами, Росією і Китаєм у 2027–2035 роках. Такого висновку дійшла Комісія про стратегічну позицію Штатів, призначена Конгресом. Про це повідомляє "Голос Америки".

У новому звіті аналітиків, у РФ найбільший і найрізноманітніший ядерний арсенал у світі. Ба більше, вона може виробляти сотні боєголовок щороку, а її можливості — зростають. Запаси нестратегічної ядерної зброї не обмежуються жодним договором.

"У цьому аспекті у Росії перевага 10 до 1 над США", — заявив під час слухань голова Комітету конгресмен-республіканець Майк Роджерс.

За його словами, Москва і Пекін уже займаються розробленням ядерних технологій, які допоможуть обійти американські системи раннього спостереження. Це підвищує ризик раптового ядерного удару.

У звіті Комісії також ідеться, що ймовірність великої ядерної війни залишається низькою, проте зріс ризик збройного протистояння і застосування ядерної зброї на території США.

Як розповів голова Комісії Джон Кайл, після Холодної війни США "атрофували" ядерні виробництва, тоді як РФ лише нарощувала потужності.

Автори звіту вважають, що Штатам необхідно збільшити кількість стратегічних бомбардувальників B-21 і нових атомних підводних човнів класу "Колумбія". Вони заявили, що США також повинні розмістити більше тактичних ядерних комплексів у країнах Азії та Європи.

У Комісії зазначили, що стримувальні засоби США повинні демонструвати надійність союзникам і попереджати ворогів.

Нагадаємо, що 15 листопада повідомлялося, що США побудували базу морської піхоти на японському острові Окінава. Американський прибережний полк має приблизно 2000 бійців, які готові миттєво реагувати на загрози.