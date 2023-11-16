У РФ повідомили про обстріл Курської області з РСЗВ: частина регіону залишилася без світла

Прильоти, як стверджує місцева влада, зафіксовано в районі населеного пункту Мартинівка. Міноборони РФ тим часом замовчує інформацію про обстріл із реактивної артилерії і повідомляє про перехоплення БПЛА над іншими регіонами.

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт повідомив у своєму телеграм-каналі про нібито обстріли Суджанського району з боку України, а Міністерство оборони РФ говорить про п'ять збитих БПЛА.

За словами губернатора, прильоти зафіксовано поблизу села Мартинівка.

"Для уточнення інформації про руйнування проводиться побудинковий обхід. У самому населеному пункті та сусідніх селах Черкаське Порічне та Козача Локня відсутнє електропостачання", — пише Старовойт.

Він також написав, що ніхто не постраждав, проте в одному з будинків вибило шибки. Після обстрілу населений пункт залишився без мобільного зв'язку.

Крім того, Міноборони РФ заявило, що нібито вночі 16 листопада "чергові засоби ППО знищили два українські безпілотні літальні апарати над територією Брянської області та ще три БПЛА перехопили над акваторією Чорного моря біля узбережжя Республіки Крим".

"Припинено спроби здійснення київським режимом терористичних атак із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — стверджує оборонне відомство російських окупантів.

Атака БПЛА на РФ — останні новини

Фокус писав, що БПЛА в ніч на 14 листопада дісталися до Брянського хімічного заводу імені 50-річчя СРСР, розташованого на північний схід від села Сільце. Один безпілотник із вибухівкою виявили на даху споруджуваного цеху. Також помітили три отвори в даху приміщення.

Крім того, в підмосковній Коломні під ударом опинилося КБ "Машинобудування", яке розташоване на південному сході міста. Місцеві жителі чули гучний вибух, а до місця подій поспішили рятувальні служби.

Попередня атака українських безпілотників на Коломну відбулася 11 листопада. Тоді росЗМІ повідомляли, що БПЛА пошкодили фасади корпусів.