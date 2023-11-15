УДА застосувала "Партизан" та завдала "реактивного удару" по російських цілях (відео)

Бійці зафіксували російські об'єкти за допомогою аеророзвідки та підготували своєрідну реактивну пускову установку.

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Українські захисники застосували РСЗВ "Партизан" по ворожих цілях. Українська добровольча армія (УДА) у Facebook опублікувала подробиці.

На відео можна побачити, що бійці фіксують російські об'єкти за допомогою аеророзвідки. Воїни згодом відправляють реактивні снаряди, які були встановлені для стрільби на позашляховику.

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"Влаштували вогняний смерч": ЗСУ показали знищення російського РСЗВ "Ураган" (відео)

"7-й окремий батальйон АРЕЙ УДА робить окупантам добрий ранок!" – йдеться у дописі.

РСЗВ на службі Сил оборони України

В Україні, як розповіли у 53-й окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха, створили РСЗВ на базі УАЗ "Буханки". Фахівці розробили високомобільну установку, яка здатна ефективно завдавати ударів і водночас залишатиметься непомітною для засобів контрбатарейної боротьби російських військ. Мікроавтобус УАЗ "Буханка" подовжили та зрізали його задню частину.

Бійці 63-ї бригади у вересні розказали, на що здатна українська РСЗВ "Бастіон-02". Українська машина побудована на базі КрАЗ подовженої колісної бази. Це дає змогу одразу брати додаткові боєприпаси на борт.

ЗСУ таж у вересні продемонстрували бойову роботу тандему РСЗВ "Ураган" та "Буревій". Дві установки одночасно випустили снаряди по позиціях російських військ. За повідомленням соцмереж, це відбулося на території Запорізької області.

Нагадаємо, 11 листопада СБУ показала кадри знищення техніки військ РФ. За тиждень українським бійцям вдалося знищити танки, РСЗВ, артилерійські системи, БПЛА, комплекс відеоспостереження "Муром", системи радіоелектронної боротьби та розвідки та іншу ворожу техніку.