УДА применила "Партизан" и нанесла "реактивный удар" по российским целям (видео)

Бойцы зафиксировали российские объекты с помощью аэроразведки и подготовили своеобразную реактивную пусковую установку.

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Украинские защитники применили РСЗО "Партизан" по вражеским целям. Украинская добровольческая армия (УДА) в Facebook опубликовала подробности.

На видео можно увидеть, что бойцы фиксируют российские объекты с помощью аэроразведки. Воины впоследствии отправляют реактивные снаряды, которые были установлены для стрельбы на внедорожнике.

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"Устроили огненный смерч": ВСУ показали уничтожение российского РСЗО "Ураган" (видео)

"7-й отдельный батальон АРЕЙ УДА делает оккупантам доброе утро!" — говорится в заметке.

РСЗО на службе Сил обороны Украины

В Украине, как рассказали в 53-й отдельной механизированной бригаде имени князя Владимира Мономаха, создали РСЗО на базе УАЗ "Буханки". Специалисты разработали высокомобильную установку, которая способна эффективно наносить удары и одновременно будет оставаться незаметной для средств контрбатарейной борьбы российских войск. Микроавтобус УАЗ "Буханка" удлинили и срезали его заднюю часть.

Бойцы 63-й бригады в сентябре рассказали, на что способна украинская РСЗО "Бастион-02". Украинская машина построена на базе КрАЗ удлиненной колесной базы. Это позволяет сразу брать дополнительные боеприпасы на борт.

ВСУ также в сентябре продемонстрировали боевую работу тандема РСЗО "Буревій" и "Ураган". Две установки одновременно выпустили снаряды по позициям российских войск. По сообщению соцсетей, это произошло на территории Запорожской области.

Напомним, 11 ноября СБУ показала кадры уничтожения техники войск РФ. За неделю украинским бойцам удалось уничтожить танки, РСЗО, артиллерийские системы, БПЛА, комплекс видеонаблюдения "Муром", системы радиоэлектронной борьбы и разведки и другую вражескую технику.