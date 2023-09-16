"Настоящая демократия": ВСУ показали боевую работу тандема РСЗО "Буревій" и "Ураган" (видео)

Две РСЗО "Буревій" и "Ураган" одновременно выпустили снаряды по позициям врага. По сообщению соцсетей, это произошло в Запорожской области.

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Вооруженные силы Украины показали тандем реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" и "Буревій" в боевой работе. Соответствующее видео опубликовали в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook.

"Покажите россиянам, что такое настоящая демократия", — сказал украинский боец в видео.

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По сообщениям Telegram-каналов, артиллерия "Буревій" и "Ураган" могли отработать по вражеским позициям в Запорожской области.

РСЗО "Буревій": что известно

РСЗО "Буревій" — украинская модернизация советского "Урагана". К установке подойдут любые ракеты калибра 220-мм. Также "Буревій" оснащен цифровой системой управления огнем и обмена информацией на поле боя. В результате чего РСЗО может работать в паре с дронами и другими элементами ударно-разведывательного контура. Шасси РСЗО — чешские Tatra с колесной формулой 8х8. Кроме этого установка имеет бронированную кабину, которая позволяет бойцам находиться в безопасности во время выполнения боевых задач.

Специальные "лапы", которые опускаются на грунт, увеличивают точность стрельбы и стабильность машины. В "Буревій" увеличена скорость отстрела всего пакета ракет.

РСЗО "Буревій" Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

РСЗО "Ураган": что известно

Установка предназначена для поражения живой силы, легкобронированной техники мотопехотных и танковых подразделений в местах сосредоточения и на марше, разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов военной промышленности, инфраструктуры, дистанционной установки минных полей.

РСЗО "Ураган" имеет механическое наведение "на глаз". Дальность стрельбы — до 35 километров. Тогда как запущенный снаряд может приземлиться в районе 170 метров от заданной цели. Перезарядка снаряда занимает около 20 минут.

РСЗО "Ураган" Фото: militaryarms

Напомним, 15 сентября бойцы 1-й Отдельной Бригады Специального назначения им. Ивана Богуна показали, как уничтожили российский БТР, который стоял в поле. Военные ликвидировали боевую машину с помощью артиллерии.

13 сентября стало известно, что бойцы Нацгвардии уничтожили российский танк Т-80БВМ. Бойцы запустили ударный дрон с тепловизором и системой сброса боеприпасов по вражеской технике.