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"HIMARS у мініатюрі": в Україні створили РСЗВ на базі УАЗ "Буханки" (фото)

саморобна рсзо, уаз буханка, легка рсзо
Фото: facebook.com/53brigade | РСЗВ створили на шасі УАЗ-3909

РСЗВ на шасі УАЗ "Буханки" вирізняється мобільністю і розгортається всього за кілька хвилин. За влучність її прозвали Smart HIMARS.

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На озброєння захисників України надійшла незвичайна легка РСЗВ. Її змонтували на УАЗ-3909, також відомий, як "Буханка". Про цікавий проєкт розповіли на сторінці 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

Українські майстри вирішили створити високомобільну РСЗВ, яка зможе ефективно завдавати ударів і водночас залишатиметься непомітною для засобів контрбатарейної боротьби противника.

Напрямні запозичили у знищених російських РСЗВ Fullscreen
Напрямні запозичили у знищених російських РСЗВ
Фото: facebook.com/53brigade
РСЗВ швидко розгортається Fullscreen
РСЗВ швидко розгортається
Мінівену зрізали задню частину Fullscreen
Мінівену зрізали задню частину
Установка тихіша, ніж важкі РСЗВ Fullscreen
Установка тихіша, ніж важкі РСЗВ
Фото: facebook.com/53brigade
РСЗВ прозвали Smart HIMARS Fullscreen
РСЗВ прозвали Smart HIMARS
Фото: facebook.com/53brigade
Напрямні запозичили у знищених російських РСЗВ
РСЗВ швидко розгортається
Мінівену зрізали задню частину
Установка тихіша, ніж важкі РСЗВ
РСЗВ прозвали Smart HIMARS

Мікроавтобус УАЗ "Буханка" подовжили і зрізали його задню частину. Ззаду з'явилася пускова установка з трьома направляючими від знищених російських РСЗВ. Приціл і систему наведення створили своїми силами.

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Мобільна саморобна РСЗВ на базі "Буханки" маневрена, має хорошу прохідність і набагато тихіша за звичні "Гради" на шасі вантажівок ЗІЛ або "Урал". До того ж, вона дуже проста у використанні і розгорнути її до бою можна буквально за лічені хвилини. А за точність установку прозвали Smart HIMARS.

Раніше Фокус розповідав, що в Запоріжжі розробили позашляховик для евакуації поранених з поля бою.

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