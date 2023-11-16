"Зняли вартових і зайшли з гранатами": ДРГ атакувала ЗС РФ на Запорізькому напрямку, — соцмережі

Внаслідок вибуху гранати посеред російського бліндажа виявили поранених та мертвих військових ЗС РФ. Диверсія сталась завдяки неуважності вартових, яких непомітно ліквідували неподалік від лінії фронту.

На Запорізькому відтинку фронту українські спецпризначенці проникли у бліндаж російського підрозділу. На відео з місця подій постраждалі росіяни скаржаться на поранення внаслідок раптової атаки ДРГ ЗСУ. Про деталі ідеться у дописі в Telegram-каналі "Південь".

У мережі опублікували запис, зроблений у підземному бліндажі: Фокус не публікує його з етичних міркувань. На відео у кадр потрапляє близько десятка російських військових. Комусь з них роблять штучне дихання, комусь перевіряють пульс. Також чутно, як говорять "потрібна евакуація, є 200-ті та 300-ті". Хтось жаліється, що "у нозі застрягла куля".

Автори допису вказують, що надзвичайна подія з російським підрозділом сталась на Запорізькому відтинку фронту, але де саме, не повідомили. Також не ясно, яке джерело відео та коли саме його зробили. У коментарях додають деякі деталі, які, як стверджують, дізнались з проросійських пабліків, дотичних до події.

Зокрема, зазначається, що атакували бліндаж, де могли перебувати "кадирівці". Пояснюють, що українська "ДРГ" підібралась до схованки підрозділу ЗС РФ, проминула караул та кинула гранату.

"Наші ДРГ зайшли, зняли вартових та залізли у "располагу" з гранатами", — пише анонімний автор.

Коментар щодо подій у бліндажі кадирівців Фото: Скриншот

Контрнаступ ЗСУ — деталі подій у Запорізькій області

Згідно з ранковим звітом Генштабу ЗСУ станом на ранок 16 листопада на Запорізькому напрямку, ЗС РФ намагались атакувати у районі Новодарівки біля Великої Новосілки, при цьому підрозділи Сил оборони продовжують тиснути на окупаційну армію у напрямку Токмака. Воєнний оглядач Костянтин Машовець зазначив, що українцям вдалось покращити позиції на захід від Роботиного, на північно-західній околиці Вербового та південний захід від Новопрокопівки. На онлайн-карті експертів волонтерської спільноти DeepState не позначено змін на даному відтинку фронту.

Запорізький напрямок станом на 16 листопада 2023 року Фото: DeepState

Між тим ЗСУ продовжують отримувати плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині — інформацію вперше підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак під час візиту в США. При цьому експерт пояснив, що плацдарм тягнеться від Голої Пристані до Кринок. Представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов заявив, що Сили оборони України перерізали одну з доріг, якою росіяни переправляли снаряди та живу силу на Кінбурнську косу.

Нагадуємо, в ніч на 16 листопада ЗС РФ атакували Україну двома групами дронів-камікадзе та авіаційною ракетою. Відомо, що лунали вибухи у двох областях. Тієї ж ночі гучно було у РФ та у окупованому Криму. Міноборони Росії підтвердило атаку п'яти БПЛА літакового типу.