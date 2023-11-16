"Воювали майже 10 років": у Британії пояснили, навіщо РФ Авдіївка (фото)

Збройні сили Російської Федерації намагаються оточити Авдіївку. Місто має політичне значення для ворога через близькість до Донецька, розповіли в британській розвідці.

Збройні сили Російської Федерації продовжують атаки на околиці Авдіївки Донецької області протягом останнього тижня. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у X (Twitter).

В оборонному відомстві зазначили, що російські військові намагаються оточити місто.

"За Авдіївку воювали майже десять років, і вона має політичне значення для Росії, враховуючи її близькість до Донецька", — йдеться у повідомленні.

У британській розвідці розповіли, що російські окупанти могли наблизитися до контрольованого Україною Авдіївського коксохімічного заводу, розгалуженого промислового комплексу, що виробляє кокс та інші хімічні речовини. Завод займає ключову тактичну позицію на північ від міста. Наголосили, що він є головним на дорозі до Авдіївки, якби окупанти його контролювали, то українським військовим стало б складніше постачати озброєння до міста.

Тоді як цей об'єкт надає українським військовим локальну оборонну перевагу, а російські військові, ймовірно, зазнають значних втрат серед особового складу при спробах атакувати його, додали в Міноборони Британії.

Нагадаємо, 15 листопада начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські військові перетворюють Авдіївку на Мар'їнку. З його слів, в районі Авдіївки як було гаряче, так і залишається наразі.

Того ж дня військові експерти Руслан Ярмолюк та Олександр Мусієнко повідомили, що окупанти продовжують тиск на Авдіївському напрямку, для цього вони активно використовують штурмову авіацію. Зокрема, ворог прикриває штурмову піхоту за допомогою винищувача Су-25, вертольотів Ка-52 і Мі-8.