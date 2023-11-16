"Найпривабливіший": на якій ділянці найчастіше намагаються прорватися російські ДРГ

За словами спікера Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, щойно ДРГ робить спробу прориву, по них одразу відкривають вогонь, і вона надалі відходить за лінію кордону держкордону.

Диверсійні групи з Росії продовжують робити спроби проникнення через кордон у Сумській області. У той час як на кордоні між Харківською та Чернігівською областями їхня активність не так виражена. Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час телемарафону.

"Ворог активно останнім часом, як і раніше, застосовує ДРГ по Сумському напрямку. Ще раніше ДРГ фіксувалися по Чернігівщині, Харківщині. Але останнім часом саме Сумщина "приваблива" для ворога, щоб використовувати диверсантів", — розповів він.

Як зазначає Демченко, співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) використовують протидиверсійні резерви, спостережні пости, фортифікаційні укріплення, а також систему моніторингу кордону і прикордонних територій з використанням безпілотників. Це дає змогу своєчасно виявляти появу диверсійних груп.

"І щойно наші захисники та прикордонні наряди фіксують ДРГ, по них одразу відкривають вогонь і вони надалі відходять за лінію кордону", — зазначив речник прикордонної служби.

Нагадаємо, що російські диверсійно-розвідувальні групи систематично намагаються потрапити на територію України. За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, останнім часом ворожі групи намагаються зайти в напрямку Сумської області.

Після виявлення потуги перетину кордону туди направляються протидиверсійні загони. Зазначається, що російські ДРГ можуть бути невеликими, або містити до 10 осіб.

Для того, щоб унеможливити потрапляння ворожих груп, на кордоні будують фортифікаційні споруди і встановлюють вогневі позиції.

Зокрема, на початку жовтня російські ДРГ намагалися прорватися через кордон на Сумщині. Диверсантів знешкодили артилерійські та мінометні підрозділи, внаслідок чого окупанти зазнали втрат і відійшли.

Також у жовтні командувач ОСГВ "Північ" повідомляв, що Росія зібрала на території прикордонних з Україною Брянської, Курської та Бєлгородської областей угруповання військ. Його чисельність становить близько 20 тис. осіб. Ударних угруповань помічено не було, втім зберігається загроза застосування ДРГ.