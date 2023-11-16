Обстріл Селидового: зросла кількість жертв ракетного удару ЗС РФ (фото)

За даними рятувальників, унаслідок прильоту російської ракети загинули щонайменше троє людей. Під завалами багатоповерхового будинку можуть перебувати ще двоє громадян.

У місті Селидове Донецької області рятувальники витягли з-під запалів тіло третьої жертви, яка загинула внаслідок ракетної атаки РФ, що сталася в середу, 15 листопада. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

"Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого на місці частково зруйнованої внаслідок обстрілу житлової 4-поверхівки. Аварійно-рятувальні роботи тривають", — ідеться у пресслужбі відомства.

Раніше було оголошено, що станом на 8:00 на місці розчищення завалів було знайдено та витягнуто тіла двох загиблих. Рятувальники також уточнили, що згідно з попередньою інформацією, під уламками, можливо, перебувають ще двоє людей.

Унаслідок російського ракетного обстрілу Селидового 15 листопада троє людей були травмовані, врятовано шістьох осіб, з них одна дитина. Зруйновано приватний житловий будинок, частково — 4-поверховий житловий будинок, пошкоджено 16 приватних і сім багатоквартирних будинків.

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Обстріли Донецької області: що відомо

Минулої доби армія РФ завдала 19 ударів по мирному населенню. Ворог застосував авіацію, ЗРК "С-300", РСЗВ "Ураган", "Град", артилерію.

Атаки були спрямовані проти 12 населених пунктів, включно з містами Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Селидове, Торецьк, а також селищами Очеретине, Південне, селами Богоявленка, Євгенівка, Карлівка, Сокіл і Трудове.

Унаслідок обстрілу пошкоджено 45 об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема 40 житлових будинків, фельдшерсько-акушерський пункт, магазин, коледж, господарську споруду та автомобіль.

З артилерії окупанти обстріляли Євгенівку та Південне — поранили цивільних осіб. Дві керовані авіабомби "ФАБ" росіяни спрямували на Богоявленку. Пошкоджено три приватні будинки, медичний заклад.

Торецьк ворог накрив "Градами" та артилерією. Руйнувань зазнали два багатоквартирні та два приватні будинки.

У Карлівці ворожі наряди влучили у два будинки.

Нагадаємо, 15 листопада в Міненерго заявили про те, що російські військові обстріляли територію біля теплоелектростанції в Донецькій області та газопровід у Харківській. Унаслідок атаки ніхто з людей не постраждав. Також у міністерстві повідомили, що енергогенеруючі потужності продовжать працювати в штатному режимі.