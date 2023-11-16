Правила військового обліку в ТЦК: адвокат пояснив, як і коли треба звіряти дані

Адвокат розповів, як зміниться оновлення даних у ТЦК та СП 2024 року.

Під час мобілізації та воєнного стану в Україні, згідно з постановою Кабінету міністрів № 1487, військовий облік здійснюється за місцем проживання, на роботі, у закладах вищої та передвищої освіти, в дипустановах за кордоном. Дані щодо особи військовозобов'язаного мають оновлювати у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) не рідше одного разу на п'ять років. Якщо військовозобов'язаний, резервіст або призовник змінює місце проживання або інші персональні дані, тоді в 7-денний термін необхідно повідомити ТЦК. Про це йшлося у блозі адвоката Олександра Камші на сайті NV.

Правила військового обліку даних у ТЦК в Україні оновилися від 5 січня 2023 року. Тож військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів наразі проводиться за місцем проживання, зокрема в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, за місцем роботи й навчання. У місцях, де немає ТЦК та СП облік ведуть місцеві органи самоврядування.

Також існує відповідальність за несвоєчасне оновлення даних у ТЦК та СП як для військовозобов'язаних, так і цивільних жінок з медичною або фармацевтичною освітою, а також українок, що виявили бажання служити на військово-обліковій спеціальності.

Яку інформацію про себе потрібно оновлювати в ТЦК

Адвокат Олександр Камша розповів, що в Україні військовий облік здійснюють місцеві органи самоврядування. Тож військовий облік зобов'язує особу представити український паспорт та військово-облікові документи.

Призовникам потрібно надати посвідчення про приписку до призовної дільниці;

військовозобов'язаним — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;

резервістам — військовий квиток.

Юрист наголосив, що для того, щоби зробити запис для оновлення даних про призовників, військовозобов'язаних та резервістів в Єдиному державному реєстрі, вони мають дати персональну інформацію.

Персональні дані, що потрібно оновити в ТЦК:

прізвище, ім'я, по батькові;

дату народження та місце народження;

стать;

місце проживання та місце перебування;

відомості про батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дату народження;

відомості про сімейний стан особи та членів її сім'ї (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), а також дітей;

реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видавання, орган, що видав, термін дії);

дані про громадянство;

інформацію про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;

дані про визнання людини недієздатною (поновлення дієздатності);

відомості про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

відцифрований образ обличчя особи;

дані про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України;

дані про освіту та спеціальність;

відомості про стан здоров’я (зокрема про встановлення, зміну групи інвалідності), що збираються з метою визначення придатності для виконання військового обов’язку;

інформацію про притягнення до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення);

актуальну інформацію про розгляд судом кримінальної справи, вирок, що набрав законної сили;

відомості про наявність (відсутність) судимості;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

відомості про право на відстрочення від призову на військову службу під час мобілізації.

"Приймання на роботу або навчання, взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік", — додав юрист.

Коли потрібно оновлювати дані у ТЦК та СП: виключення й окремі випадки

Згідно з Правилами військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, такі групи українців повинні звіряти персональні дані з обліковими даними ТЦК та СП не рідше одного разу на п'ять років.

Водночас, за словами адвоката, іноді військовозобов'язаному потрібно повідомляти про зміни у швидший строк.

"Військовозобов'язаний повинен особисто в семиденний строк з дня прибуття до нового місця проживання прибути із паспортом громадянина України й військово-обліковими документами до відповідного ТЦК та СП для взяття на військовий облік", — додав адвокат.

Про що потрібно пам'ятати військовозобов'язаним

Адвокат порадив слідкувати за поданням даних до ТЦК, тому що важлива їхня актуальність. Якщо особа перебуває на обліку, у разі необхідності потрібно проводити звіряння даних для уникнення можливості притягнення до адміністративної відповідальності.

Штрафи за порушення

Порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку вчинене в особливий період спричиняють покарання у вигляді штрафу від 50 (850 грн) до 100 (1 700 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Чи актуальні такі правила для жінок з військовим обліком і медичною освітою

За словами фахівця, українки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних ТЦК та СП, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов'язані до кінця 2026 року.

Якщо жінка отримала медичну або фармацевтичну спеціальність до 30 грудня 2022 року та не перебувала до цього на військовому обліку, то лише від 2027 року роботодавець матиме право вимагати у даних жінок військово-облікові документи під час працевлаштування.

А щодо жінок з медичною або фармацевтичною освітою, які не працюють, адвокат порадив їм самостійно прийти до відповідного ТЦК та СП і стати на військовий облік військовозобов'язаних.

Нагадаємо, експерт також пояснив, яким буде 2024 рік для України, яка наразі воює з Росією, а також, чи ліквідують ТЦК.

Раніше Фокус писав, чи можна проігнорувати "виписану на коліні" повістку. Громадянам не має сенсу оскаржувати правильно заповнений документ, розповіли в ТЦК.