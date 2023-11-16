Війна затягнеться на роки: ексзаступник голови Генштабу припустив, що ЗСУ підуть в оборону

Генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначив, що наразі російська армія намагається перехопити ініціативу, але якщо союзники України діятимуть набагато активніше, то ЗСУ можуть досягти істотних успіхів.

Протягом 2023 року Сили оборони не змогли досягти стратегічних успіхів на фронті через нестачу сил і засобів, і насамперед військової допомоги західних союзників. Тож якщо ситуація не зміниться, у 2024 році українським військам не залишиться нічого іншого, окрім як перейти до оборони. Таку думку висловив колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю виданню "Обозреватель" 16 листопада.

"Захід поки що не вирішив питання з потужними постачаннями озброєнь Україні, а вже узгоджені постачання боєприпасів відкладаються", — зазначив генерал.

За його словами, у Сполучених Штатах аналітики закликають владу надати Україні старі запаси озброєння, що дасть можливість "оновити кров" власним збройним силам.

Також Романенко зазначив, що вже до кінця поточного року можна буде спрогнозувати, як розвиватимуться події на фронтах наступного року.

"Якщо ситуація не зміниться, українській армії не залишиться нічого іншого, як переходити до оборони. Якщо союзники діятимуть набагато активніше, з'явиться можливість суттєвих успіхів у звільненні окупованих територій", — наголосив генерал.

Крім того, Романенко припустив, що закінчення війни слід очікувати щонайменше до моменту, коли в Кремлі зміниться керівництво.

Активізація ЗСУ під Херсоном

Що стосується оперативної обстановки на театрі бойових дій, то наразі російська армія намагається перехопити ініціативу, незначно просуваючись на тактичному рівні на окремих ділянках фронту. Зі свого боку українські сили активізувалися на Херсонському напрямку.

"Але сил на все це явно не вистачає. Тому провести наступ хоча б оперативного рівня поки що не виходить", — зазначив генерал.

Причиною цього, вважає воєначальник, стала відсутність у Сил оборони достатньої кількості ударної авіації. Водночас росіяни в цьому питанні мають перевагу й одразу ж відреагували великою кількістю авіаударів на спроби українських сил просунутися на Херсонському напрямку.

Карта бойових дій Херсонський напрямок. Джерело: deepstatemap

Але з іншого боку активізація ЗСУ на цьому фронті послабила наступальний імпульс противника на інших напрямках, оскільки російське командування змушене зміцнювати позиції, перекидаючи сили з інших ділянок фронту.

"Одну з функцій херсонського наступу з боку Сил оборони України вже виконано – росіяни були змушені перекинути живу силу, деяке озброєння та техніку з інших ділянок на цей напрямок. Таким чином послаблюється наступальний імпульс ворога", — пояснив Романенко.

Нагадаємо, керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко 15 листопада в інтерв'ю Фокусу вказав на ризики, які несе в собі війна на виснаження. На його думку, 2024 рік стане критичним для України, якщо наші Збройні сили не змінять тактику.