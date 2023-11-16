"На тлі атак українських БПЛА": у РФ заявили про "посилення ППО" в Московській області

За словами секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева, влада провела необхідні "заходи щодо посилення мобілізаційної готовності та цивільної оборони".

У Росії заявляють, що влада зробила кроки щодо забезпечення безпеки критичної інфраструктури, а також посилила засоби протиповітряної оборони в Московській області та ще 16 регіонах. Про це повідомляє секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев, передає російське видання "РИА Новости".

"Оперативними штабами в регіонах (Центрального регіонального округу — ред.) вжито заходів щодо захисту населення і критичної інфраструктури, посилено протиповітряну оборону. Організовано патрулювання територій, що знаходяться в безпосередній близькості до критично важливих і потенційно небезпечних об'єктів", — заявив він.

За його словами, ППО посилили "на тлі атак українських безпілотників".

Патрушев додав, що проведено необхідні "заходи щодо посилення мобілізаційної готовності та цивільної оборони".

Нагадаємо, у підмосковному селі Морозово Раменського району в п'ятницю, 1 вересня, сили протиповітряної оборони Росії знищили дрон, схожий на український безпілотний літальний апарат "Бобер". Мер Москви Сергій Собянін заявив, що ППО збила безпілотник на підльоті до столиці, проте незабаром очевидці показали кадри загоряння.

А в серпні творець розкрив характеристики БПЛА "Київська Русь", який долетів до Москви і завдав удару. За його словами, безпілотник призначений для доставки цільового спорядження і вантажів. Він складається з власне літального апарату і платформи управління. Стартує безпілотник катапультою з підготовленої злітної смуги.