"Горить та палає": Повітряні сили України показали знищення БПЛА Shahed (відео)

У ніч на 16 листопада було залучили мобільні вогневі групи, зенітні ракетні підрозділи та винищувальну авіацію.

Українські захисники успішно ліквідували БПЛА Shahed з різної зброї. Результати роботи опублікував у Telegram-каналі генерал-лейтенант Микола Олещук, командувач Повітряних Сил Збройних Сил України.

На відео можна побачити, що бійці застосовують стрілецьку зброю. Залучили бійців із мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи. Також військові використали зенітні установки, які дозволили збивати дрони, що летіли прямо над полями.

У повідомленні зазначено, що знищення "шахедів" відбулося підрозділами повітряних командувань "Південь" та "Захід". Українські захисники цілодобово пильнують повітряний простір України.

"І вдень, і вночі! Дякую усім за роботу!" – йдеться у дописі.

Атака Росії в ніч на 16 листопада 2023 року

У пресслужбі Повітряних сил у Telegram зазначили, що в ніч на 16 листопада 2023 року російські загарбники атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ РФ) 18-ма ударними дронами типу Shahed. У багатьох областях працювала протиповітряна оборона та було оголошено повітряна тривога.

Ввечері 15 листопада у Полтавській області ліквідовано керовану авіаційну ракету Х-59. Також, близько опівночі, російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі на Харківщині зенітними керованими ракетами С-300. Попередньо без постраждалих та жертв.

Нагадаємо, 14 листопада у Повітряних силах ЗСУ показали знищення дронів Shahed вночі. Також Олещук пояснив, що кожен збитий БПЛА це збережене життя та здоров’я не тільки військових, але й цивільних. Такий захист дає змогу й проводити відповідну оборону інфраструктуру нашої держави.