Міни та Javelin: 14 бригада зупинила наступ російської важкої бронетехніки (відео)

Бійці волинської бригади застосували ПТРК Javelin та уразили першу БМП, а інша – наїхала на міну. Екіпаж ворожого танка, побачивши це, намагався втекти.

Російські війська організували невдалий наступ на позиції 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. У Facebook підрозділу опублікували результат своєї роботи.

Танк та дві БМП окупантів намагалися прорватися через позиції, які утримували українські захисники. Завдяки аеророзвідці вдалося зафіксувати пересування ворожої бронетехніки.

Бійці волинської бригади застосували ПТРК Javelin та уразили першу БМП. Ворожа піхота почала тікати.

Інша БМП намагалася зрізати відстань, але також була ліквідована. Техніка наїхала на протитанкову міну.

Згодо танк намагався швидко втекти з поля бою, але українські бійці знову застосували Javelin. Постріл був влучним.

Знищення техніки РФ

Артилеристи 15 листопада знищили у промисловій зоні зенітний комплекс РФ часів Другої світової. Систему ППО, яку розробили у СРСР 1940-х роках, замаскували за будівлями на одному зі зруйнованих підприємств.

Українські захисники виявили установку на території промислової зони. Російські окупанти сподівалися замаскувати техніку за будівлями, але їм цього зробити не вдалося.

Бійці підрозділу "Крила до пекла" 103-ї Окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України 8 листопада знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор" на Купʼянському напрямку. Волонтер Сергій Стерненко зазначив, що вартість такого ЗРК стартує від 24 мільйонів доларів — понад 900 мільйонів гривень.

Нагадаємо, у червні ЗСУ знищили зенітно-артилерійський комплекс С60 на базі вантажівки "Урал". Артилерійська бригада Збройних сил України та 10-та окрема гірсько-штурмова бригада провели успішні дії на фронті та знищили техніку, яка дошкуляла піхотинцям.