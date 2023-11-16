Мобілізація в Україні: у ВР запропонували призивати за письмовою згодою і звільнятися за бажанням

За словами нардепа Георгія Мазурашу, з людьми, які під погрозами й з примусу опинилися в лавах ЗСУ, пов'язано безліч проблем. Під час мобілізації письмове підтвердження готовності воювати має стати обов'язковою умовою.

В Україні пропонують змінити правила щодо мобілізації на період воєнного стану. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №10209.

Серед інших нововведень пропонується проводити мобілізацію за письмовою згодою, залучати до лав ЗСУ людей з відстрочкою або бронею, співробітників правоохоронних органів. До всього іншого, в законі йдеться про те, що звільнити від служби можуть за власним бажанням.

Автором нової законодавчої ініціативи виступив народний депутат від партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу.

Письмова згода для мобілізації

Пропонується під час мобілізації брати до уваги морально-вольові якості та письмове підтвердження готовності відстоювати територіальну цілісність країни зі зброєю в руках.

Мазурашу в коментарі журналістам назвав "неадекватними нормами, що винятково шкодять" те, що законодавство дає змогу примусово мобілізувати всіх громадян військовозобов'язаного віку та стану здоров'я, окрім осіб із відсрочкою або бронею.

"Уже не вперше пропоную зміни, які змусять ТЦК СП шукати й мобілізувати саме готових і фізично, і морально стати на захист країни, а не всіх підряд для кількості", — пояснив нардеп, додавши, що не варто мобілізувати громадянина, якщо він морально не готовий захищати країну.

За словами Мазурашу, з людьми, змушеними за допомогою погроз і примусів перебувати в лавах ЗСУ, пов'язано безліч проблем.

"Вони відмовляються виконувати накази, залишають позиції, тікають, здаються в полон", — сказав нардеп.

Скриншот абзацу пояснювальної записки до законопроєкту

"Щоб позитивно вплинути на відносини між командирами та підлеглими, пропонується розширити обставини для звільнення, щоб у військових було право звільнятися за власним бажанням у разі подачі рапорту безпосередньо керівнику стосовно порушення його прав", — ідеться в пояснювальній записці до закону.

Мобілізація поліціянтів, прокурорів, пенсіонерів МВС

Пропонується мобілізувати чоловіків із правом на відстрочку або заброньованих за їхньою згодою. Умова — досвід роботи в держструктурах не менше двох років, який передбачав поводження з вогнепальною зброєю.

Ці зміни покликані залучити до служби співробітників охоронних відомств: поліціянтів, працівників прокуратури, СБУ строком на пів року, пояснила в коментарі журналістам адвокат Марина Бекало.

Ініціатива поширюється на молодих пенсіонерів із правоохоронних відомств, "які більшу частину життя мали справу зі зброєю, а тепер, перебуваючи у призовному віці та стані, чомусь не призиваються на військову службу під час мобілізації".

Проєкт закону передбачає, що до 30% особового складу правоохоронних відомств могли б змінити поліційну форму на армійську. Робиться це для того, щоб забезпечити можливість ротації військовослужбовців, які відслужили понад пів року.

Звільнитися з армії за власним бажанням

Відповідно до закону, має бути можливість звільнення від військової служби для таких категорій громадян:

Військовослужбовці строкової служби, чий строк служби закінчився, або за власним бажанням, якщо порушуються права;

Особи офіцерського складу, у разі порушення прав як військовослужбовців;

У разі службової невідповідності або за власним бажанням.

Ці категорії військовослужбовців можуть звільнятися за власним бажанням, після подання рапорту про порушення їхніх прав як військовослужбовців і якщо командир не розв'яже порушених у рапорті питань за сім днів від дня подання рапорту або за відсутністю відповіді на рапорт, пояснила адвокат Марина Бекало.

Щобільше, проєкт закону передбачає можливість звільнення від несення служби за власним бажанням. Якщо мобілізований належить до категорії громадян, які, згідно зі статтею 23 Закону про мобілізацію, не підлягають призову.

Ця норма закону поширюється на осіб з інвалідністю, студентів, аспірантів денної форми навчання, викладачів, або заброньованих.

Нагадаємо, що нардепу Георгію Мазурашу також належить авторство законопроєкту, який передбачає можливість для чоловіків виїжджати за кордон.

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