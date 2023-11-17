Готуються до висадки десанту: "Атеш" помітив техніку для зведення бар'єрів у Криму (фото)
За даними українських партизан, кілька кораблів відбули з Севастопольської бухти. ЗС РФ дедалі частіше ухвалюють рішення перекинути свої судна за межі зони, де вони можуть бути атаковані українськими ракетами й надводними дронами.
В окупованому Севастополі, що в Криму, українське підпілля зафіксувало зведення інженерних бар'єрів. Про це 16 листопада повідомили в Telegram-каналі партизанського руху "Атеш".
За версією представників підпілля, бар'єри можуть зводитися для захисту від можливих десантних висадок з боку Сил оборони України або атак надводних безпілотників. Зокрема, партизани помітили плавучий кран, який займався будівництвом огорож.
Крім того, партизани зафіксували відхід частини кораблів із бухти Севастополя. Окупанти все частіше вирішують вивести свої катери за межі зони обстрілу українських ракет і надводних безпілотників, зазначили партизани.
"Невідомо куди, але можна заявити точно, що військових кораблів у Севастополі стає менше", — зазначили в "Атеш".
Нагадаємо, 16 листопада в "Атеш" також повідомили про фіксацію нових вогневих точок ЗС РФ у районі окупованої Євпаторії. Окупанти засіли на території розважального комплексу "Сонечко" в прибережній зоні, а вздовж трави виставлено контрольно-пропускні пункти та вогневі точки.
Раніше, 14 листопада, агенти "Атеш" повідомляли, що в селищі Октябрське в Криму виявили склад паливно-мастильних матеріалів. На території цього селища спостерігається висока активність військової техніки ЗС РФ.
Також нагадаємо, 24 жовтня партизани виявили розміщення військової авіації на території аеродрому "Кіровське" біля Феодосії в Криму.