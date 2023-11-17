РФ атакувала Україну дронами Shahed: тривога тривала всю ніч, деталі (фото)

ЗС РФ випустили в напрямку України кілька груп іранських дронів-камікадзе. У деяких районах повітряна тривога тривала близько 7 годин, а місцеві жителі чули вибухи через активну роботу ППО.

У ніч на 17 листопада російські війська атакували Україну дронами-камікадзе. Повітряна тривога була оголошена в Миколаївській і Херсонській областях ще ввечері 16 листопада Повітряними силами ЗСУ.

"Херсонська, Миколаївська області — загроза ударних БпЛА! У разі оголошення тривоги у вашій області — прямуйте в укриття", — написали ВС о 23:08.

Уже о 23:14 стало відомо про кілька груп ворожих БПЛА, які рухаються в Херсонській області на Миколаївщину. Крім того, тривогу було оголошено в Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Там була загроза застосування ЗС РФ балістичної зброї. Однак о 23:44 тривогу, пов'язану з балістикою, скасували.

О 00:16 Повітряні сили повідомили, що ворожі БПЛА перебувають на кордоні Миколаївської та Одеської областей. Приблизно за годину дрони були вже на півночі Одеської області. Вони рухалися в бік Вінницької області.

О 02:33 Повітряні сили повідомили, що БПЛА розділилися на дві групи. Перша група рухалася на південь від Вінниці до Хмельницької області, а друга перебувала на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей. Потім виділили третю групу, яка пролітала на схід від міста Дніпро на північ. Дещо пізніше дані оновилися:

група: у Хмельницькій області, курс на північ/північно-західний (імовірно Старокостянтинів); група: у Дніпропетровській області, курсом на захід (Кривий Ріг/Кропивницький); група: у Дніпропетровській області (між Дніпром і Павлоградом) курсом на північ.

Уже о 03:39 Повітряні сили повідомили про те, що дрони помічені в Кіровоградській і Полтавській областях.

Перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін о 03:43 повідомив у себе в Facebook, що в області працюють сили ППО. Після, о 04:45 російські дрони були помічені на півдні Київської області. У регіоні оголосили повітряну тривогу.

Як зазначив адміністратор Telegram-каналу "Николаевский Ванек", дрони прилетіли в Київську область у район Фастова з Житомирської області.

Відбій Повітряної тривоги ЗСУ оголосили тільки о 05:53 ранку.

Нагадаємо, що 16 листопада Повітряні сили України показали знищення БПЛА Shahed. Так, для виконання бойового завдання було залучено мобільні вогневі групи, зенітні ракетні підрозділи та винищувальну авіацію.