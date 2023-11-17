ЗСУ звільнили нові території на лівому березі Херсонської області, — ISW (карта)

Російські військові б'ють по позиціях українських бійців у північно-східній частині Кринок, що може вказувати на те, що Збройні сили України, ймовірно, просунулися в цьому районі, розповіли аналітики.

Збройні сили України продовжили масштабні операції на лівому березі Херсонської області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 16 листопада.

Аналітики зазначили, що 16 листопада українські військові продовжили масштабніші, ніж зазвичай, операції на лівобережжі Херсонської області та, ймовірно, просунулися біля Кринок, що за 30 кілометрів на північний схід від Херсона, два кілометри від річки Дніпро та близько чотирьох кілометрів на північ від східного 58 шосе.

Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 15 листопада, російські окупанти б'ють по позиціях українських бійців у північно-східній частині Кринок, що вказує на те, що Сили оборони, ймовірно, просунулися в цьому районі.

Російський військкор заявив, що бої тривають біля Пойми, що за 11 кілометрів на схід від Херсона та чотири кілометри від Дніпра, Піщанівки, за 15 кілометрів на схід від Херсона та три кілометри від Дніпра, та Кринок. За словами військкора, Сили оборони нібито здійснили невдалу спробу висадити десант у районі Антонівського мосту та малого залізничного мосту, який розташований за шість кілометрів на схід від Антонівського.

Херсонський напрямок

Нагадаємо, у звіті за 14 листопада аналітики Інституту вивчення війни заявили, що українські військові закріпилися на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Також ЗСУ продовжили контрнаступ на невизначених ділянках фронту. За інформацією ISW, Сили оборони просунулися біля Кринок.

13 листопада депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що на лівобережжі Дніпра розширяється сіра зона. З його слів, ворог розуміє, що не зможе протистояти успішним атакам українських бійців.