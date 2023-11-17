"Атеш" пробрався на територію частини Чорноморського флоту РФ: що зафіксували (фото, відео)

Українські партизани потрапили на територію військової частини 80393 у Феодосії тоді, коли чергова зміна спала в неналежний час, розповіли в підпіллі.

Українське підпілля пробралося на територію однієї з частин Чорноморського флоту Російської Федерації в тимчасово окупованій Феодосії в Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Агент "Атеш" успішно провів розвідувальні дії на території однієї з частин Чорноморського флоту Росії", — йдеться у повідомленні.

У підпіллі зазначили, що вночі партизани пробралися на територію військової частини 80393 у Феодосії. Зокрема, в той час, коли чергова зміна спала в неналежний час, партизанському руху вдалося зафіксували точні місця розміщення автомобільних боксів, складів з бойовим комплектом, казарм та штабу частини.

Натомість партизани вже передали отриману інформацію компетентним структурам, які "демілітаризують" російську військову частину.

В українському підпіллі закликали окупантів зберегти собі життя, зокрема для цього потрібно написати координатору "Атеш".

Нагадаємо, 24 жовтня стало відомо, що російські окупанти на території аеродрому "Кіровське" біля тимчасово окупованої Феодосії в Криму розмістили військову авіацію. Зокрема, ворог розмістив велику кількість бойових літаків, гелікоптерів та безпілотних літальних апаратів різних типів.

16 листопада в партизанському русі "Атеш" розповіли, що в тимчасово окупованому Севастополі в Криму українське підпілля зафіксувало зведення інженерних бар'єрів. На думку партизанів, ворог може зводити бар'єри для захисту від можливих десантних висадок з боку українських військових або атак надводних дронів.