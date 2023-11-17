Бійці ССО уразили РСЗВ "Град" та знищили снаряди до нього: що відомо про втрати ЗС РФ (відео)

Оператори ССО виявили замасковану техніку окупантів під час проведення повітряної розвідки. Екіпаж БпАК скоригував вогонь артилерії та удари FPV-дронів по ворогу.

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили російський вантажний автомобіль "Урал-4320" з боєкомплектом до реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" на Південному напрямку. Про це повідомили в пресслужбі ССО в Telegram.

"ССО навели вогонь артилерії і вдарили FPV-дронами по російському "Уралу" з іранськими снарядами", — йдеться у повідомленні.

Українські військові зазначили, що оператори ССО виявили замасковану техніку окупантів під час проведення повітряної розвідки. Після чого екіпаж БпАК скоригував артилерійський вогонь та для ударів застосував власні FPV-дрони. В результаті вдалої роботи було знищено автомобіль "Урал-4320" разом із боєкомплектом до РСЗВ БМ-21 "Град", зокрема за даними розвідки, було уражено 55 реактивних снарядів іранського виробництва. Крім цього, бійці пошкодили РСЗВ БМ-21 "Град".

Також в пресслужбі ССО опублікували відео, які підтверджує успішну роботу військових. Після вдалих ударів російська техніка вибухала.

Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що бійці Нацгвардії знищили радянський зенітно-артилерійський комплекс на Сіверському напрямку. Бійці виявили ворожу установку на території промислової зони, окупанти намагалися її замаскувати за будівлями, проте їм цього не вдалося зробити.

11 листопада спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ розповіли, що за тиждень ліквідували 165 окупантів та знищили понад 200 одиниць російської техніки під Авдіївкою Донецької області. Українські бійці уразили танки, артилерійські системи, РСЗВ, БПЛА, системи радіоелектронної боротьби та розвідки, комплекс відеоспостереження "Муром" та іншу ворожу техніку,