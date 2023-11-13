"Демілітаризовано з вогником": Сили оборони знищили рідкісну російську РЕБ "Свет-КУ" (відео)

Українські військові вже неодноразово знищували на полі бою не одну рідкісну російську систему. Вперше таку систему ліквідували у березні 2022 року.

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На одній з ділянок фронту українські захисники знищили рідкісну російську систему РЕБ "Свет-КУ". Про це повідомляють Сили оборони півдня України

"Маємо третій підтверджений випадок втрати росіянами доволі рідкісної системи РЕБ "Свет-КУ", — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що українські військові вже неодноразово знищували на полі бою не одну рідкісну російську систему. В серпні вони "відмінусували" вже другу мобільну російську систему радіоелектронної боротьби РБ-636 "Свет-КУ". Вперше таку систему було знищено у березні 2022 року.

"І ось на початку цього місяця – вже третю російську "Свет-КУ" демілітаризовано з вогником", – повідомляють Сили оборони півдня.

Система РЕБ "Свет-КУ": що відомо

РЕБ-636 "Свет-КУ" – мобільний засіб радіо-, та радіотехнічного контролю і захисту інформації від витікання через технічні канали бездротового зв'язку.

Призначений для оцінки електромагнітного оточення, пошуку, виявлення, та експрес-аналізу радіовипромінювання, а також визначення їх розташування та джерела в ОВЧ-, УВЧ-діапазонах, при спільній роботі з аналогічними стаціонарними і мобільними комплексами технічного контролю і радіотехнічної розвідки.

Прийнятий "Свет-ВСГ" на озброєння ЗС Росії також до 2010 року. Мобільна версія прийнята на озброєння в 2012 році.

Нагадаємо, що окупанти оснастили "Ланцет" камерою для ударів вночі. На дрон встановили тепловізор або інфрачервону камеру, щоб мати змогу бити вночі.

6 листопада 5 президент України Петро Порошенко анонсував придбання потужної системи РЕБ для боротьби з російськими дронами.