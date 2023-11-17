"Чума" американської армії: у США витрачають сотні мільярдів доларів на боротьбу з корозією

Фахівці компанії Battelle зазначили, що не існує універсального способу боротьби з корозійним впливом, оскільки умови експлуатації конкретної техніки в різному агресивному середовищі відрізняються.

Американська авіація та кораблі потерпають від неминучої хвороби — корозії металів, тож компанії щороку витрачають на профілактику, пом'якшення наслідків і ремонт корозії приблизно 276 млрд доларів, що становить понад 3% валового внутрішнього продукту. Для уряду США корозія може стати "головним болем", бо вона впливає на готовність до виконання завдань, безпеку екіпажів і надійність систем літаків. Про те, яким чином американці борються з цією проблемою, йдеться в матеріалі Air & Space Forces magazine.

Автори публікації пишуть, що тільки Пентагон витрачає щорічно 20 млрд доларів на профілактику корозії. Це майже 20% від кожного долара, закладеного в бюджет на технічне обслуговування.

У такій ситуації компанія Battelle запропонувала допомогу Міністерству оборони у розв'язанні багатьох проблем, пов'язаних з корозією. Фахівці компанії зазначили, що не існує універсального способу боротьби з цією "чумою" військового обладнання, оскільки умови експлуатації корабля ВМС, катера берегової охорони, мінно-загороджувального загону морської піхоти (MRAP) або фюзеляжу літака ВПС істотно різняться залежно від місця розташування, специфіки використання, матеріалів, які застосовують, віку обладнання та багато чого іншого.

Боротьба з корозією вимагає індивідуальних рішень

Міністерство оборони США розгортає широкий спектр обладнання та засобів, які виконують найрізноманітніші завдання в різних умовах. Корозійний вплив на різне обладнання різноманітний і унікальний у кожному конкретному випадку, зазначили в Battelle.

У матеріалі також було зазначено, що корозія відбувається повільно — на той час, коли вона стає помітною оку, ремонт пошкоджень може виявитися особливо дорогим. Тому виявлення проблеми на ранній стадії є одним із ключових завдань, і для її вирішення компанія пропонує комплекс методів та інструментів.

У рамках програми із запобігання та боротьби з корозією (CPAC), що реалізується спільно з Корпусом морської піхоти США, компанія Battelle провела оцінку нових покриттів і антикорозійних складів, проаналізувала процеси ремонту, створила системи для ефективнішого збереження устаткування і визначила напрямки майбутніх інвестицій.

Автори матеріалу акцентували на тому, що завдяки цим крокам можна продовжити термін служби життєво важливих державних і військових активів. За оцінками міжнародної організації NACE International, правильна протидія корозії може заощадити від 375 до 875 млрд доларів на рік.

Раніше Фокус опублікував переклад статті Девіда Очманека та Ендрю Хона про те, як США не втратити світову гегемонію. У ній сказано, що в міру активізації дипломатичних зусиль у Європі та Азії американцям необхідно активізувати військове планування і підготовку у світі, який кардинально змінився і став небезпечнішим, ніж якихось десять років тому.