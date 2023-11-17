Ризик ядерної аварії: росіяни порушують експлуатацію Запорізької АЕС, — Енергоатом (фото)

За даними енергетиків, фейкове "керівництво" станції наказало використовувати мастило російського виробництва для резервної дизельної електростанції, але під час нагрівання саме це мастило починає інтенсивно пінитися, що може призвести до аварії.

На окупованій російськими військами Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) персонал інтервентів завдає ушкоджень важливим компонентам, які мають значне значення для забезпечення безпеки станції. У результаті виникає загроза збою в роботі дизель-генераторів, що може призвести до виникнення ядерної НП. Про це повідомляє Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом".

Пост Енергоатому

Енергетики підкреслюють, що російські загарбники продовжують порушувати технічні стандарти в експлуатації обладнання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Повідомляється, що ці порушення переважно зачіпають енергоблоки № 2, 4 і 6 цієї станції, як уточнили в держпідприємстві.

Так, фейкове "керівництво" підконтрольної інтервентам Запорізької АЕС наказало використовувати мастило російського виробництва для резервної дизельної електростанції (РДЕС). Однак при нагріванні саме це мастило починає інтенсивно пінитися.

"Це призводить до зниження тиску в системі та автоматичного відключення дизель-генераторів", — попереджають в "Енергоатомі".

Нагадаємо, що 28 вересня в організації Greenpeace критично поставилися до дій МАГАТЕ на захопленій росіянами Запорізькій АЕС. На думку захисників довкілля, міжнародні регулювальні органи не в змозі контролювати безпеку на ЗАЕС.

Фокус також писав, що, на думку міністра енергетики України Германа Галущенка, Російська Федерація може створити умови, які призведуть до ядерного інциденту вже після деокупації Запорізької АЕС.