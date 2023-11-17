РФ вперше використала літак А-50: у Британії розповіли, чим він допомагає на фронті

У британській розвідці вважають, що для ефективнішого виконання своїх завдань ЗС РФ можуть йти на ризик та давати можливість А-50 долітати ближче до лінії фронту.

Збройні сили Російської Федерації могли вперше почати використовувати літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії у X (Twitter).

У британській розвідці наголосили, що російські військові почали використовувати літаки А-50 для ідентифікації цілей над територією України для зенітного ракетного комплексу С-400. Зокрема, основною місією літаків А-50 є координація винищувачів.

Міноборони Британії наголосило, що в порівнянні зі звичайним наземним радаром ЗРК С-400, А-50 може використовувати свій радар для виявлення літаків противника на великих відстанях, адже висота польоту дозволяє йому бачити цілі далі навколо кривизни землі.

Крім цього, в розвідці вважають, що Росія могла прискорити інтеграцію ЗРК С-400 та літаків А-50 частково через стурбованість перспективою розміщення Україною бойових літаків, наданих західними партнерами.

В оборонному відомстві Великої Британії додали, що існує ймовірність, що для ефективнішого виконання своїх завдань ЗС РФ можуть йти на ризик та давати можливість А-50 долітати ближче до лінії фронту.

Літаки А-50: що відомо

А-50 — літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Він створений на базі військово-транспортного літака Іл-76. Літак можуть застосовувати для виявлення та супроводження повітряних та надводних цілей, оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів ЗС про повітряну та надводну обстановку. Крім цього, А-50 може використовуватися для координації винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні та морські цілі, а також служити повітряним командним пунктом.

Літак А-50 Фото: rostec.ru

Нагадаємо, 27 жовтня в Міністерстві оборони Британії розповіли, що дальня авіація ПКС РФ понад місяць не завдавала повітряних ударів крилатими ракетами через те, що поповнювала свій запас. В оборонному відомстві наголосили, що це одна з найдовших перерв у подібних атаках.

24 жовтня українське підпілля розповіло, що російські військові розмістили військову авіацію на території аеродрому "Кіровське" біля Феодосії в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, партизани на території аеродрому зафіксували велику кількість бойових літаків, гелікоптерів та безпілотних літальних апаратів різних типів.