"Зима буде важкою": РФ накопичує ракети і готується до ударів по енергетиці, — Зеленський

На думку президента, опалювальний сезон для українців буде непростим, але протиповітряна оборона країни "перебуває в кращому становищі", ніж минулої зими.

Російська Федерація готується до обстрілів енергетичних об'єктів України в зимовий період. Але, ймовірно, атаки не будуть такими масштабними, як минулого року. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю закордонним ЗМІ, повідомило 17 листопада французьке видання Lemonde.

Президент вважає, що Україна краще підготовлена до можливих російських атак, ніж минулого року. На його думку, зимовий період для українців буде непростим, оскільки ЗС РФ не використовуватимуть менше зброї.

"Я вважаю, що ми краще підготовлені до зими, ніж раніше. Але я не думаю, що Росія буде використовувати менше зброї. Зима буде важкою... З точки зору протиповітряної оборони ми перебуваємо в кращому становищі, ніж минулої зими", — зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що Збройні сили Російської Федерації накопичують ракети і готуються до нанесення масових ударів по енергетичній системі України.

"Я думаю, що вони накопичують (ракети — ред.), але в них не набагато більше ракет, ніж раніше. Інакше б уже почали бомбити", — зазначив Зеленський.

Росія готується атакувати енергетику України

17 листопада речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що РФ підвищує градус перед можливими обстрілами енергетики. За її словами, зараз відстежується активність на аеродромах стратегічної авіації противника. Зараз у Чорному морі угруповання військових кораблів невелике. Однак росіяни вивели на чергування фрегат Чорноморського флоту ВМФ РФ. Це вісім ракет "Калібр", які готові до застосування.

Нагадаємо, з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну Чорноморський флот втратив сім кораблів і один підводний човен.

Окрім цього, 3 листопада у Зеленського розповіли про відповідь на обстріли РФ. Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна відповідатиме на удари Збройних сил Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі.