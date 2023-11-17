"Майдан-3": росіяни хочуть спровокувати переворот в Україні, — Зеленський

За словами глави держави, союзники Києва передали українським розвідувальним відомствам інформацію про підготовку до перевороту, який, за задумом Кремля, має призвести до зміни чинної влади.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі основною метою росіян є розпалювання розколу, формування хаосу в українському суспільстві та зрештою зміна президента. За його висловлюваннями, окупанти готуються до проведення дезінформаційної кампанії. Про це Зеленський сказав західним журналістам на брифінгу, передає Bloomberg.

"У нашої розвідки є інформація, яка також надійшла від наших партнерів", — пояснив Зеленський.

За його словами, у РФ хочуть спровокувати в Україні план дезінформації, відомий всередині країни як "Майдан-3".

"Майдан для них — це переворот, тому операція зрозуміла", — додав президент.

Зеленський також зазначив, що український уряд рішуче не погодиться на заходи із заморожування конфлікту. За його словами, у столиці повністю усвідомлюють наслідки такого кроку в перспективі.

Нагадаємо, що в Росії продовжують поширювати фейки про роботу біолабораторій і розробку біологічної зброї в Україні. Цього разу Міністерство оборони Росії звинуватило Україну в підготовці провокації в Миколаївській області, в якій нібито застосовуватиметься вірус пташиного грипу.

Крім того, нещодавно в РФ поширили неправдиву інформацію про продаж на аукціоні квартири Олени Зеленської в Криму. Російські медіа опублікували детальну інформацію про продаж майна, однак у повідомленнях не було посилання на конкретний лот, а на офіційному вебсайті "ГІС Торги" такий об'єкт не виявлено.