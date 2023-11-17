Діра в бюджеті: Німеччина "заморозила" допомогу Україні на €8 млрд, — Reuters

За даними журналістів, зараз влада Німеччини намагається знайти рішення проблеми з фінансами, щоб розблокувати процес ухвалення держбюджету, в якому зазначено допомогу Києву.

У Німеччині влада докладає зусиль для усунення значного дефіциту в бюджеті, який призвів до призупинення оборонної допомоги Україні на наступний рік у розмірі 8 мільярдів євро. Про це повідомляє Reuters.

У п'ятницю, 17 листопада, Бюджетний комітет ФРН призупинив остаточні обговорення проєкту бюджету на 2024 рік. Це сталося після того, як Конституційний суд заборонив уряду перевести 60 мільярдів євро (65 мільярдів доларів) із невикористаних коштів, отриманих під час пандемії, на підтримку екологічних ініціатив і промисловості.

Один із двох розділів бюджету, який не отримав остаточного затвердження, передбачає збільшення військової допомоги Україні до 8 мільярдів євро на наступний рік.

Наразі німецька влада докладає зусиль для розв'язання фінансових проблем з метою розблокувати процес затвердження державного бюджету і, отже, забезпечити надання обіцяної військової допомоги Силам оборони.

"Деякі витрати, заплановані на майбутній рік, тепер доведеться скоротити, про що правлячим партіям, ймовірно, буде важко домовитися", — заявив головний економіст Commerzbank Йорг Кремер.

Також повідомляється, що зміст бюджетів міністерств було остаточно погоджено на засіданні комітету.

Державні обмеження на ціни на газ і електроенергію, термін дії яких спочатку завершувався наприкінці поточного року, було продовжено до 31 березня 2024 року, як повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa.

Деякі інші розподіли витрат у ФРН будуть детально обговорюватися наступного четверга, після спеціального засідання у вівторок.

Нагадаємо, що 13 листопада в Німеччині анонсували постачання Україні ще 2 ЗРК Iris-T до кінця року.