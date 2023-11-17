"Кладовище трупів": боєць ЗСУ пояснив наслідки штурмів росіян в районі Авдіївки (відео)

Кілька тижнів тому окупанти відправляли для реалізації своїх планів наступу танки, "Солнцепеки", БМП, БТР, артилерію, але наразі спостерігається певне затишшя.

Аеророзвідка фіксує "цвинтарі знищеної російської техніки та трупів окупантів" в районі Авдіївки. Подробиці в стрімі "Української правди" повідомив військовослужбовець ЗСУ Єгор Фірсов, колишній народний депутат.

У локації, де перебуває захисник, спостерігаються десятки, можливо, й сотні одиниць бронетехніки. Також на полію бою велика кількість загиблих російських загарбників.

Три тижні тому захисники спостерігали, як російські загарбники застосовували безліч техніки. Окупанти відправляли для реалізації своїх планів танки, "Солнцепеки", БМП, БТР, артилерію, але їхні задуми зазнали невдачі.

"Нещодавно бачиш їхні поодинокі броньовані автівки і все", – повідомив він.

З його слів, ворог притих та, ймовірно, перегрупується. Фірсов прогнозує, що окупанти підуть новою хвилею в наступ.

Битва за Авдіївку – дані від Генштабу ЗСУ

Російські війська, як йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ за 17 листопада, не полишають спроб оточити Авдіївку. Українські захисники регулярно відбивають російські атаки. У звіті йдеться про те, що воїни стійко тримають оборону, завдаючи противнику значних втрат. Марними були наступальні дії окупантів східніше Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. У цій локації українські воїни відбили 17 атак.

Нагадаємо, військовий оглядач спрогнозував дії окупантів в районі "Коксохіму". Росіяни трасу 0542, як зазначив аналітик Олександр Коваленко, намагалися перерізати ще 10 жовтня під час своєї першої хвилі наступу, використовуючи два ешелони – перший та другий, тому знову прагнутимуть взяти її під вогневий контроль.