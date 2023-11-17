Понад 4,3 тисячі: в Мінреінтеграції розповіли, скільки українців перебувають у полоні РФ

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, станом на 9 листопада Україна вже повернула з російського полону близько 2600 своїх громадян. Серед звільнених переважають військові.

Комісія з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України встановила факт полону 4337 осіб, з яких 3574 — військові і 763 — цивільні особи. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Російські окупанти тримають українців у своїх в'язницях і влаштовують над ними публічні судилища. Про це йшлося на засіданні згаданої Комісії під головуванням віцепрем’єрки-міністра Ірини Верещук.

"За результатами засідань Комісії відповідні дані вносяться до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Адміністратором цього Реєстру визначено Національне інформаційне бюро, яке належить до сфери управління Мінреінтеграції", – йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Крім того, у відомстві зазначили, що родини полонених отримують від держави одноразові і щорічні державні грошові допомоги.

"З початку поточного року вже виплачено 422 мільйони гривень звільненим з полону, а також родинам військовополонених, цивільних заручників і політвʼязнів", — уточнюється у повідомленні.

Для отримання такої допомоги потрібно звернутися до Мінреінтеграції, підказують у пресслужбі.

Скільки своїх бранців Україна повернула

Нагадаємо, станом на 9 листопада ГУР повідомляло, що Україна вже повернула з російського полону близько 2600 своїх громадян, а невдовзі мають бути нові результати. Серед звільнених переважають військові.

Як зазначив представник ГУР МОУ Андрій Юсов, наразі обмінний фонд поповнюється.

"Справді, останнім часом ми не бачимо такої динаміки, яка була раніше і за кількістю обмінів, і за кількістю повернутих, але відбуваються певні польові обміни, також були окремі операції. Перемовини тривають і тут головне не розповідати — головне результат, а він обов'язково буде", — запевнив представник розвідки.

Також, за словами уповноваженого з прав людини Верховної Ради Дмитра Лубінця, Україні важко повертати своїх полонених цивільних.

"Все тому, що немає відповідних міжнародних конвенцій, алгоритму повернення через процедуру обміну, наприклад, як для військовополонених, а також немає бажання партнерів включатися в цей процес, як з українськими дітьми. По цивільних заручниках найгірша ситуація", — пояснив омбудсмен.

Він додав, що цивільних полонених росіяни роками утримують у в’язницях, не допускають представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, тримають разом із військовополоненими.

Нагадаємо, на початку осені Дмитро Лубінець заявляв, що, за приблизними підрахунками, Росія тримає понад 20 тисяч цивільних заручників.

Нагадаємо, що торік, 21 вересня, в Україну повернули 215 військових та поліцейських, які перебували у російському полоні. Серед них опинилися захисники заводу "Азовсталь" у Маріуполі, голова патрульної поліції міста Михайло Вершинін, парамедик Катерина Поліщук із позивним "Пташка".

Крім того, начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що багато українських полонених зазнавали жорстоких тортур. Здоров'я багатьох із них похитнулося через погані умови утримання.