Росіяни відправили "мотолигу"-камікадзе з тоннами тротилу на українські позиції, – журналіст (відео)

На шляху до захисників МТ-ЛБ підірвалася на протитанковій міні, а водій вистрибнув з неї.

Російські війська відправили на українські позиції МТЛБ-камікадзе з двома тоннами тротилу всередині. Подробиці у Telegram-каналі повідомив головний редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов.

Він зазначив, що російські загарбники вирішили організувати таку "акцію" на Авдіївському напрямку. В техніку вони змогли запхати дві тонни тротилу, що могло завдати серйозної шкоди українським захисникам.

На відео можна побачити, як окупант вистрибнув з техніки. Він побіг у відносно безпечне місце.

Смертоносна машина так й не доїхала до цілі. Дорогою МТ-ЛБ (легка броньована техніка отримала прізвисько "мотолига" або "маршрутка") підірвалася на протитанковій міні.

Застосування танків-камікадзе окупантами

У червні російські загарбники вирішили зробити зі старої радянської техніки пересувний об'єкт з вибухівкою. Вони назвали такий зразок "найпотужнішим дроном-камікадзе". Танк нашпигували 6 тоннами тротилу та іншої вибухівки. Спроба окупантів виявилася невдалою, оскільки танк наїхав на міну і був добитий українським гранатометником з РПГ. Згодом техніка здетонувала, відбувся потужний вибух.

У жовтні російські війська використали старий танк Т-62 як машину-камікадзе. Однак, замість того, щоб направляти на позиції важку бронетехніку, начинену вибухівкою, цього разу російські окупанти задіяли бойову машину як засіб для розмінування. Водій вивів танк у поле, залишив його, зробив дистанційний підрив і пішки повернувся. У такий спосіб росіяни намагалися проводити розмінування ділянок фронту, з метою прорватися через українські мінні поля.

Нагадаємо, у березні ЗСУ показали застосування наземного дрону-камікадзе з 12 кг тротилу. Оператор вдало керує колісним безпілотником за допомогою звичайного пульта для квадрокоптера, спостерігаючи за тим, що відбувається, через вбудовану камеру.