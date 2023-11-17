Винищувач F-15QA з новим двигуном вразив публіку на авіашоу в Дубаї (відео)

Льотчик випробувач Джейсон Доттер, який керував машиною, розповів, що завдяки новим двигунам і системі fly-by-wire він не зміг змусити літак вийти з-під контролю навіть на малій швидкості.

Катарський винищувач F-15QA Advanced Eagle під час проведення виставки Dubai Airshow 2023 в ОАЕ викликав захоплення публіки, яка 15 листопада спостерігала за показовими польотом машини. Як повідомили оглядачі The War Zone, ще 2020 року F-15QA вперше піднявшись у небо, виконав маневр на крутому куті за повного форсажу "Зліт Вікінга". Тепер же з новими двигунами F110-GE-129 літак показав більш вражаючий результат.

У кабіні F-15 перебували два льотчики, які працюють у компанії Boeing — льотчик-випробувач Джейсон "Мангуст" Доттер і оператор систем озброєння Майк "Гудіні" Куінтіні. Вони показали кілька фігур вищого пілотажу, дивуючи публіку новими можливостями модернізованого літака.

Демонстраційний політ F-15QA на авіасалоні в Дубаї прокоментували низка фахівців. Так директора авіашоу відзначив рівень перевантажень під час маневрування машини, що сягає за "екстреної ситуації" до 12 G.

"Зазвичай очікується, що літак сповільниться під час переходу у вертикаль, але, як ви бачите, F-15QA піднявся прямо вгору і зберіг ту саму потужність упродовж усього циклу", — зазначив він.

Льотчик-випробувач компанії Boeing Метт Гізе на запитання про граничний кут атаки літака відповів, що його просто немає.

Нові можливості винищувача з'явилися разом із передовою системою fly-by-wire літака, а також завдяки потужності двох турбовентиляторних двигунів General Electric F110-GE-129 — на форсажі кожен із них здатний розвивати тягу близько 30 000 фунтів (понад 13 тис. кг).

Сам льотчик-випробувач Джейсон "Мангуст" Доттер після польоту розповів, що навіть на малій швидкості під час випробувань льотчики просто не змогли змусити літак вийти з-під контролю.

"Асиметричне навантаження, а потім доклали протилежні рулі і перехрестили важелі управління одночасно — це все одно не змогло змусити реактивний винищувач вийти з контрольованого польоту", — розповів Доттер.

На закінчення оглядачі підкреслили, що загалом демонстрація F-15QA в Дубаї дійсно не схожа ні на що з того, що було показано раніше. Можливо, ВПС США зберуть нову демонстраційну групу F-15EX, і в майбутньому цей літак буде все частіше з'являтися на авіасалонах.

Раніше повідомлялося, що Повітряні сили США готуються отримати чергову партію винищувачів F-15EX. Водночас з'ясувалося, що один F-15EX Eagle II коштуватиме 94 млн доларів, а вартість винищувача п'ятого покоління F-35 для американських ВПС становить 82,5 млн доларів. Таким чином новітній стелс-винищувач виявився дешевшим за літак F-15 четвертого покоління.