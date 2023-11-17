Грошова допомога після звільнення з військової служби: які умови та виплати

Залежно від підстав, військовослужбовець може отримати одноразову допомогу в розмірах 50% і 25% від місячної зарплати.

Українські військові, звільнені зі служби, мають право на одноразову грошову допомогу. Розмір виплати залежить від підстав її надання. Про це пише агентство "РБК-Україна".

Розміри виплат

50% місячної зарплати за кожен повний календарний рік служби:

за станом здоров'я;

за власним бажанням під час дії воєнного стану (стосується іноземців та осіб без громадянства);

у зв'язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації та небажанням продовжувати військову службу за новим контрактом.

50% від щомісячного розміру виплат за кожен повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше:

після закінчення терміну контракту;

у зв'язку з віком;

у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням;

у зв'язку з неможливістю призначення на іншу посаду в разі прямого підпорядкування близькій особі;

у зв'язку з відкликанням мандата на право здійснення військової капеланської діяльності;

у зв'язку із сімейними обставинами або іншими поважними причинами;

у зв'язку з набуттям військовослужбовцем права на пенсію за вислугу років.

25% від місячної зарплати за кожен повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше:

за власним бажанням та за сімейними обставинами або з інших поважних причин.

Підстави для виплат

Згідно з чинним законодавством, існують такі підстави для виплат:

За станом здоров'я — на підставі висновку військово-лікарської комісії.

За власним бажанням — у будь-який час за письмовою заявою військовослужбовця.

У зв'язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації.

Після закінчення строку контракту.

У зв'язку з віком.

У зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів.

У зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням.

У зв'язку з неможливістю призначення на іншу посаду в разі прямого підпорядкування близькій особі.

У зв'язку з відкликанням мандата на право здійснення військової капеланської діяльності.

У зв'язку із сімейними обставинами або іншими поважними причинами.

У зв'язку з набуттям військовослужбовцем права на пенсію за вислугу років.

Хто не отримає допомогу

Військовослужбовці, яких було звільнено:

через службову невідповідність;

у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання або позбавлення права обіймати певні посади;

у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;

у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення;

у зв'язку зі встановленням за результатами спеціальної перевірки відомостей, що не відповідають встановленим законодавством вимогам для посади;

у зв'язку з припиненням громадянства України;

у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів військовослужбовця або активів, набутих за його дорученням іншими особами.

Раніше повідомлялося про те, з якими хворобами за законом не беруть до ЗСУ.

Нагадаємо, в Україні створено електронний реєстр військовослужбовців. Його заповнюють необхідними даними й скоро він почне повноцінно працювати. Також у Мінцифри розповідали, що на 90% готовий реєстр призовників "Оберіг": він точно запрацює до кінця 2023 року.